Natalie Portman da a luz a su tercer hijo

La familia de Natalie Portman creció. La estrella de “Black Swan” dio a luz a su tercer hijo el mes pasado, el primero con su novio Tanguy Destable, según una fuente que habló con la revista People este sábado, 4 de septiembre.

El recién nacido se suma a una familia reconstituida que ya incluye a los dos hijos de Portman fruto de su anterior matrimonio con el coreógrafo Benjamin Millepied: su hijo Aleph, de 15 años, y su hija Amalia, de 9. Por su parte, Destable tiene dos hijos con la actriz francesa Louise Bourgoin, según informa Télé-Loisirs.

Portman y Millepied, a quien conoció durante el rodaje de “Black Swan”, finalizaron su divorcio en marzo de 2024 después de más de una década de matrimonio. Su relación con Destable comenzó a hacerse pública en marzo de 2025.

¿Cuándo se confirmó su embarazo?

La actriz de “Star Wars” confirmó su embarazo en abril durante una entrevista con Harper’s Bazaar. “Tanguy y yo estamos muy emocionados”, declaró la artista de 44 años a la publicación. “Estoy muy agradecida. Sé que es un gran privilegio y un milagro”, expresó.

Como hija de un médico especialista en fertilidad, Portman reconoció las dificultades que muchas personas enfrentan para concebir. Aunque señaló que se sentía bien y con buena salud, enfatizó lo afortunada que se considera por poder gestar otro bebé.

“Crecí escuchando lo difícil que es quedarse embarazada”, dijo. “Tengo muchos seres queridos que lo han pasado muy mal, así que quiero ser respetuosa con ellos también. Es algo tan hermoso y maravilloso, y a la vez no es nada fácil”.

En cuanto a su enfoque ante este último embarazo, Portman comentó que no le preocupan tanto los consejos o tendencias más recientes sobre crianza. Apoyándose en su experiencia criando a dos hijos, se mostró confiada en aceptar las imperfecciones de la maternidad.

En la entrevista también confesó: “Leí muchísimos libros la primera vez, y ahora pienso: ‘Ah, ya sabemos qué hacer'”, dijo.

“No pasa nada. Ya lo resolverás. Vamos a cometer muchos errores, por mucho que nos esforcemos. Y también vamos a hacer muchas cosas bien sin necesidad de investigar. Creo que si simplemente estás presente y das amor, eso es lo mejor que puede pasar”, finalizó.

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