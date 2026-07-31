Natalie Portman presume su pancita de embarazo en una foto en Instagram

A poco más de tres meses de haber anunciado que se encuentra a la espera de su tercer hijo, la actriz Natalie Portman sorprendió al reaparecer en redes sociales con una conmovedora fotografía en la que mostró cuanto ha crecido su pancita de embarazo.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la protagonista de “Black Swan” y “Thor: Love & Thunder” colocó una publicación con la que dejó ver cómo ha progresado su embarazo.

La postal en cuestión presentó a una Natalie Portman enfundada en una camisa oversized azul que evidenció su avanzado estado de gestación mientras posa frente a un balcón.

“Counting the days until we meet you (Contando los días para conocerte)”, escribió la famosa de 45 años para acompañar la fotografía capturada por la fotógrafa Shelby Duncan.

Las reacciones a esta sesión de fotos no se hicieron esperar, destacando miles de felicitaciones por la llegada de un nuevo integrante a la familia de Portman, el primero junto a su actual pareja, Tanguy Destable.

Dentro de los mensajes que recibió se encuentran: “Esto es tan hermoso. Te envío todo mi amor”, “¡Qué alegría por ti, Natalie! ¡Muchísimas felicidades!” y “Tanto honor en esta foto, que belleza”, por mencionar algunos.

Natalie Portman reveló la noticia de su tercer embarazo el pasado mes de abril en una entrevista exclusiva con Harper’s Bazaar.

Sobre la llegada de su bebé, la famosa comentó: “Tanguy y yo estamos muy emocionados. Estoy muy agradecida. Sé que es un gran privilegio y un milagro (…) Crecí escuchando lo difícil que es quedarse embarazada”.

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