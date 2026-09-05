Traficante de personas usaba un túnel del CJNG para cruzar migrantes a El Paso

Un ciudadano mexicano se declaró culpable en Estados Unidos de participar en una conspiración para introducir migrantes de manera ilegal al país a través de un túnel que conectaba Ciudad Juárez, Chihuahua, con El Paso, Texas.

Se trata de Luis Carlos Dávalos-López, de 29 años, quien aceptó su responsabilidad ante una corte federal en El Paso, desempeñando un papel relevante en la operación dedicada al traslado de personas.

El túnel fue localizado por autoridades estadounidenses en enero de 2025. La estructura conectaba Ciudad Juárez con el sistema de drenaje de El Paso y permitía trasladar personas sin pasar por los puntos oficiales de inspección migratoria.

Según las investigaciones, los migrantes eran conducidos por el pasadizo hasta territorio estadounidense y posteriormente trasladados hacia puntos de salida. Las autoridades estadounidenses sostienen que la infraestructura no era utilizada exclusivamente para el tráfico de personas, sino también para mover drogas y armas.

Las autoridades estadounidenses atribuyeron la construcción del túnel al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mexican National Pleads Guilty to Alien Smuggling Conspiracy Using an Underground Tunnel – Case Brought as Part of @HSTaskForce Initiative Established by @POTUS Trump



“This defendant demonstrated a total disregard for our nation’s laws by conspiring to smuggle illegal aliens? pic.twitter.com/WKGEaXc5YD — Criminal Division (@DOJCrimDiv) September 4, 2026

El fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas, Justin Simmons, señaló que los acusados en el caso habrían tenido un papel relevante dentro de una organización criminal dedicada al traslado de drogas y migrantes hacia Estados Unidos y al tráfico de armas hacia México.

La investigación contra Dávalos-López avanzó a partir de llamadas telefónicas interceptadas, en las que presuntamente se hablaba sobre el funcionamiento del túnel, el número de migrantes trasladados, las rutas y los costos de los cruces.

Cobros de hasta 30 mil dólares

Uno de los datos señalados en la investigación es el monto que se cobraba por utilizar esta ruta clandestina.

De acuerdo con los documentos judiciales, los migrantes podían pagar hasta $30,000 dólares por persona para ingresar a Estados Unidos mediante el túnel.

La operación permitía evadir los controles fronterizos convencionales al utilizar una infraestructura construida debajo de la línea divisoria entre ambos países.

El delito por el que Dávalos-López se declaró culpable contempla una pena máxima de 10 años de prisión. Sin embargo, todavía no se ha establecido la fecha para dictar sentencia.

Dávalos-López y otros implicados fueron señalados formalmente en 2025. La investigación también derivó en procesos contra otros ciudadanos mexicanos relacionados con distintas actividades de la organización.

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