Una madre de Illinois acusada de asesinar a su hijo de 2 años dijo a la policía que creía que era el diablo

Una mujer de 40 años fue acusada de asesinato en primer grado luego de que su hijo de 2 años fue encontrado sin vida en el sótano de una vivienda en Frankfort, un suburbio ubicado al suroeste de Chicago.

De acuerdo con documentos policiales y judiciales, Corie A. Walsh es acusada de tres cargos de asesinato en primer grado. El menor, identificado como Barrett Walsh, fue localizado después de que la policía recibiera una llamada sobre un niño que no respondía.

Al llegar a la vivienda, los agentes encontraron a una vecina realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar al pequeño. Según los fiscales, la mujer había encontrado al niño en el sótano y trató de ayudarlo antes de llamar al 911.

Barrett fue trasladado a un hospital local, donde se confirmó su fallecimiento. La oficina del forense del condado de Will determinó preliminarmente que se trataba de un homicidio y señaló que el menor murió por asfixia provocada por la compresión del cuello con una ligadura.

La madre fue encontrada herida

Mientras los agentes investigaban lo ocurrido, Walsh fue localizada en la bañera del dormitorio principal. Según los documentos judiciales, presentaba cortes en las muñecas y los muslos y había sangre en el agua.

La mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Sus heridas no ponían en riesgo su vida, según las autoridades.

Los fiscales sostienen que Walsh habría hecho declaraciones relacionadas con el menor y que, posteriormente, proporcionó a los investigadores un relato sobre cómo ocurrió la muerte.

Walsh dijo a los agentes que “le hizo eso a su bebé porque él era el diablo y el anticristo”, según el escrito judicial.

Una vecina también relató a los investigadores que encontró a Walsh con un cuchillo y que aparentemente se estaba haciendo daño. La vecina logró quitarle el arma, que posteriormente fue incautada como evidencia.

Pretendía dañar a sus otros hijos

El esposo de Walsh se encontraba fuera de la ciudad al momento de los hechos. En la vivienda también había otros hijos de la pareja.

Según los fiscales, un bebé que estaba en la casa resultó ileso. Dos niños en edad escolar también regresaron al domicilio aproximadamente en el momento en que fue descubierto el menor y no sufrieron lesiones físicas.

Las autoridades indicaron además que Walsh presuntamente había realizado comentarios sobre hacer daño a sus otros hijos y expresó la intención de agredir a su esposo cuando este regresara.

Seguía el caso de Lindsay Clancy

Los fiscales señalaron como parte de su solicitud para que se negara la libertad provisional que Walsh había mostrado interés en el caso de Lindsay Clancy, la mujer de Massachusetts acusada de matar a sus tres hijos en 2023.

Según los documentos, Walsh habría comentado sobre ese caso en conversaciones grupales con amigas pocas horas antes de que su hijo fuera encontrado muerto.

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