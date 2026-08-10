“Dile adiós a tus hijos”: madre de Dakota del Norte es acusada de matar a dos niños

Una madre de Dakota del Norte enfrenta cargos de asesinato después de que las autoridades la acusaran de atacar con un cuchillo a sus tres hijos pequeños, provocando la muerte de dos de ellos y heridas graves al tercero.

Kailey Erhart, de 22 años, fue detenida el jueves en una vivienda de Mandan, después de que la policía recibiera un reporte relacionado con amenazas de suicidio y acudiera al domicilio.

Sus dos hijas, Morgan, de 3 años, y Ava, de apenas 5 meses, murieron como consecuencia del ataque, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades. Su hijo de 1 año, Colton, sobrevivió, aunque sufrió heridas graves y tuvo que ser sometido a una cirugía.

La policía no ha informado públicamente sobre la condición médica más reciente del menor.

El caso ha generado conmoción en la comunidad de Mandan. El jefe de la Policía de Mandan, Jason Ziegler, calificó la escena encontrada por los agentes como una de las más traumáticas que probablemente enfrentarán durante su carrera.

“Una escena como esa es algo que nadie debería tener que ver”, afirmó Ziegler durante una conferencia de prensa.

El funcionario también expresó sus condolencias a los familiares de los niños, a la comunidad y a los primeros respondedores que acudieron a la vivienda.

La policía dice que Erhart había amenazado a su esposo

Según una declaración jurada citada por medios locales, Erhart y el padre de los niños, identificado como Cameron, atravesaban una separación y él tenía previsto solicitar el divorcio.

Horas antes del ataque, Erhart habría amenazado a su esposo con una pistola que había comprado recientemente.

Cameron consiguió desarmarla durante un enfrentamiento físico, según el reporte policial. Durante la lucha, la mujer presuntamente lo mordió y arañó.

El hombre logró desarmar el arma, separarla y dispersar sus piezas antes de abandonar la vivienda junto con la madre de los niños, según la información proporcionada por las autoridades.

La abuela de los menores también se encontraba en la vivienda y habría dicho a los investigadores que Erhart la persiguió a ella y al padre de los niños con un cuchillo antes de que ocurrieran las muertes.

Un mensaje antes del ataque

Los investigadores sostienen que Erhart envió a Cameron un video antes del ataque en el que le decía “dile adiós a tus hijos”. Según la declaración jurada, en el material la mujer presuntamente la mostraba cargando a uno de los menores mientras llevaba una pistola en la cintura.

Posteriormente, la policía recibió información de que Erhart estaba amenazando con quitarse la vida.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda, encontraron a la mujer cubierta de sangre y sosteniendo un cuchillo de cocina contra su propio cuello, de acuerdo con el documento judicial.

Los policías siguieron un rastro de sangre hasta una habitación cercana, donde encontraron a los tres niños.

Los menores estaban inconscientes y presentaban heridas en el cuello, según la declaración jurada.

Los servicios de emergencia trasladaron al niño de 1 año a un centro médico. El menor sobrevivió después de ser sometido a una cirugía por las lesiones sufridas.

Erhart dice que no recuerda lo ocurrido

Durante su interrogatorio, Erhart habría asegurado a los investigadores que no recordaba lo sucedido durante el ataque.

La mujer declaró que había acostado a los niños y que creía que sus heridas se habían producido antes de ese momento, según la declaración jurada.

Sin embargo, sí recordó haber sostenido el cuchillo cuando los agentes llegaron a la vivienda, de acuerdo con el documento judicial.

Erhart fue arrestada en el lugar.

La Fiscalía presentó nueve cargos en su contra, incluidos dos cargos de asesinato, uno de intento de asesinato y varios relacionados con agresión agravada y amenazas.

Hasta ahora, la acusada no ha presentado una declaración de culpabilidad.

Antecedentes de salud mental

La investigación también ha revelado antecedentes relacionados con la salud mental de Erhart.

De acuerdo con la declaración jurada, la mujer había sido internada entre 12 y 18 meses antes del ataque debido a preocupaciones relacionadas con su estado mental.

Las autoridades señalaron que en ese momento habría amenazado con hacerse daño a sí misma y a sus hijos.

Después de ser dada de alta, fue autorizada para permanecer nuevamente con los menores.

También se conocieron declaraciones que Erhart había publicado en redes sociales años antes sobre las dificultades que experimentó después del nacimiento de su hija Morgan.

En una publicación de abril de 2023, la mujer escribió sobre su experiencia con la depresión posparto y describió ese período como uno de los momentos más difíciles que había atravesado.

La información sobre su historial de salud mental forma parte de la investigación, pero no determina por sí misma las circunstancias ni la responsabilidad penal en el caso.

Una comunidad conmocionada por la muerte de los niños

El jefe policial Jason Ziegler reconoció el impacto que el caso ha tenido entre los agentes que acudieron a la vivienda.

“Quiero reconocer que este es un incidente extremo, trágico y desgarrador para los niños involucrados, sus familias, nuestra comunidad y los primeros respondedores que llegaron a la escena”, dijo.

Las autoridades no han divulgado todos los detalles de la investigación debido a que el proceso judicial continúa.

Erhart permanece detenida en el Centro de Detención Burleigh Morton con una fianza en efectivo de $3 millones.

Durante la audiencia, un juez también emitió una orden de no contacto que le prohíbe comunicarse con el hijo sobreviviente y otros familiares.

Una campaña de GoFundMe fue creada para ayudar a Cameron y a su hijo de 1 año con los gastos derivados de la tragedia.

La campaña había recaudado más de $26,000, según la información proporcionada.

El mensaje de la recaudación describe al padre como alguien que intenta sobrellevar una pérdida que ningún progenitor debería enfrentar y señala que, además del duelo por Morgan y Ava, debe permanecer junto a su hijo sobreviviente mientras continúa recibiendo atención médica.

La audiencia preliminar y la lectura formal de cargos de Erhart están programadas para el 6 de octubre.

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