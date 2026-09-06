EE.UU. emite una alerta de seguridad para Nogales, Sonora, ante presunta amenaza

La Embajada y Consulados de Estados Unidos en México, emitieron una alerta de seguridad para Nogales, Sonora, ante una presunta amenaza

Así se ve el límite territorial de Nogales, Sonora

Panorámica de la barrera que separa a la ciudad de Nogales de Estados Unidos. Crédito: Matt York | AP

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Por  Evaristo Lara

Las autoridades estadounidenses emitieron una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos para que se abstengan de viajar a Nogales, Sonora, esto debido a una presunta amenaza.

A través de un comunicado, la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México, recomendaron a sus ciudadanos evitar desplazarse hacia la ciudad de Nogales ubicada en la frontera norte de México.

En caso de vivir o estar temporalmente en dicho lugar, la sugerencia de las autoridades estadounidenses consiste en evitar llevar a cabo actividades en sitios públicos y, en caso de hacerlo, se sugiere que únicamente sea durante el día.

Debido a la información sobre amenazas, las actividades del gobierno de EE.UU. en Nogales, así como los desplazamientos a dicha localidad, se han restringido a trayectos esenciales y únicamente durante las horas de luz del día.

A modo de recordatorio, la advertencia de viaje de EE.UU. clasifica a Sonora como zona de nivel 3 (‘Reconsiderar el viaje’)”, indica parte del documento.

Entre las medidas sugeridas por el gobierno estadounidense para ser adaptadas hasta nueva orden se ubican: extremar precaución, estar atento al entorno, buscar refugio en caso de incidente, avisar a amigos y familiares de que se encuentra bien en caso de incidente, seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas y mantenerse informado a través de los medios locales.

El 25 de agosto, las autoridades estadounidenses emitieron otra alerta sin especificar la naturaleza de una amenaza que rodeaba a la ciudad de Mexicali, Baja California.

No obstante, 48 horas después, fuentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) señalaron que la advertencia estadounidense se originó a partir de la intercepción de una llamada donde, presuntos integrantes de un grupo delincuencial conocido como “Los Rusos”, hablaban sobre posibles ataques planeados oara efectuarse en contra instalaciones de seguridad y procuración de justicia en Mexicali.

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