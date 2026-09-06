EE.UU. emite una alerta de seguridad para Nogales, Sonora, ante presunta amenaza

Las autoridades estadounidenses emitieron una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos para que se abstengan de viajar a Nogales, Sonora, esto debido a una presunta amenaza.

A través de un comunicado, la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México, recomendaron a sus ciudadanos evitar desplazarse hacia la ciudad de Nogales ubicada en la frontera norte de México.

En caso de vivir o estar temporalmente en dicho lugar, la sugerencia de las autoridades estadounidenses consiste en evitar llevar a cabo actividades en sitios públicos y, en caso de hacerlo, se sugiere que únicamente sea durante el día.

“Debido a la información sobre amenazas, las actividades del gobierno de EE.UU. en Nogales, así como los desplazamientos a dicha localidad, se han restringido a trayectos esenciales y únicamente durante las horas de luz del día.

A modo de recordatorio, la advertencia de viaje de EE.UU. clasifica a Sonora como zona de nivel 3 (‘Reconsiderar el viaje’)”, indica parte del documento.

Security Alert: U.S. Government Restricts Activities in Nogales



September 5, 2026



Event: Due to threat information, U.S. government activities in, and travel to, Nogales have been restricted to essential movement during daylight hours only. We are alerting U.S. citizens of? pic.twitter.com/qt6exINCww — U.S. ConGen Nogales (@USCGNogales) September 6, 2026

Entre las medidas sugeridas por el gobierno estadounidense para ser adaptadas hasta nueva orden se ubican: extremar precaución, estar atento al entorno, buscar refugio en caso de incidente, avisar a amigos y familiares de que se encuentra bien en caso de incidente, seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas y mantenerse informado a través de los medios locales.

El 25 de agosto, las autoridades estadounidenses emitieron otra alerta sin especificar la naturaleza de una amenaza que rodeaba a la ciudad de Mexicali, Baja California.

No obstante, 48 horas después, fuentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) señalaron que la advertencia estadounidense se originó a partir de la intercepción de una llamada donde, presuntos integrantes de un grupo delincuencial conocido como “Los Rusos”, hablaban sobre posibles ataques planeados oara efectuarse en contra instalaciones de seguridad y procuración de justicia en Mexicali.

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