La alerta que emitió EE.UU. para Mexicali habría sido por una amenaza de “Los Rusos” que descubrió la DEA

La alerta de seguridad emitida por Estados Unidos para Mexicali el pasado 25 de agosto habría estado relacionada con información sobre un presunto plan de ataque contra instalaciones de la Policía Municipal y de la Fiscalía General de la República (FGR), atribuido a integrantes del grupo criminal conocido como “Los Rusos”.

De acuerdo con información publicada por el periodista Luis Chaparro, fuentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en San Diego señalaron que la advertencia estadounidense se originó después de que la agencia habría interceptado una llamada en la que presuntos integrantes de “Los Rusos” hablaban de posibles ataques contra instalaciones de seguridad y procuración de justicia en Mexicali.

Ante esta situación, las autoridades estadounidenses suspendieron durante el martes 25 de agosto las actividades de su gobierno y los viajes oficiales hacia Mexicali como medida preventiva.

Asimismo, recomendaron a ciudadanos estadounidenses mantenerse atentos y evitar edificios gubernamentales ante la posibilidad de un incidente.

Security Alert: August 25 Threat in Mexicali



Location: Mexicali, Baja California



Event: Due to threat information, U.S. government activities in, and travel to, Mexicali have been suspended on August 25. We are alerting U.S. citizens of this potential threat.



Actions to Take:? pic.twitter.com/OaWyCTssvZ — U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) August 25, 2026

En el mismo sentido, el diario New York Post publicó que Los Rusos habrían amenazado con un “baño de sangre” en instalaciones policiales de Mexicali, a manera de represalia por los operativos recientes en el que autoridades mexicanas, con apoyo de la DEA, decomisaron un cargamento importante de fentanilo.

Por su parte, y luego de darse a conocer la alerta, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que Estados Unidos había advertido sobre la posible presencia de un grupo delictivo, aunque indicó que no existía una amenaza específica confirmada públicamente.

Tras conocerse la alerta, autoridades de los tres órdenes de gobierno incrementaron los operativos de vigilancia en la ciudad.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, informó que se reforzaron las acciones de seguridad y pidió a la población utilizar el 911 ante cualquier emergencia o el 089 para realizar denuncias anónimas.

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