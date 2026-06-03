Consulado de EE.UU. emitió una alerta de seguridad por hechos de violencia en Baja California Sur

El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos que se encuentran o viajan a Los Cabos, Baja California Sur, luego de los recientes hechos de violencia registrados en la zona de San José del Cabo.

De acuerdo con la representación diplomática, las autoridades estadounidenses tienen conocimiento de al menos dos incidentes de seguridad ocurridos cerca del Aeropuerto Internacional de San José del Cabo, principal punto de llegada para turistas nacionales y extranjeros que visitan el destino turístico.

En el aviso, el consulado advirtió que podrían registrarse nuevos episodios de violencia en cualquier momento, por lo que exhortó a los ciudadanos estadounidenses a mantenerse atentos a su entorno y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Aunque los hechos violentos se han registrado fuera de las áreas turísticas tradicionales, el gobierno estadounidense señaló que una gran cantidad de sus ciudadanos transita por el aeropuerto de San José del Cabo durante sus desplazamientos hacia la región.

Security Alert: Recent Security Incidents in San Jose del Cabo, Baja California Sur



The U.S. Consulate General Tijuana is aware of media reports related to two recent security incidents between criminal elements and government of Mexico law enforcement near the main? pic.twitter.com/jc28c2O9YI — U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) June 2, 2026

La alerta fue emitida después de una serie de enfrentamientos ocurridos durante el fin de semana y el lunes en San José del Cabo, donde se reportaron personas lesionadas, dos fallecidos —entre ellos un ciudadano estadounidense—, así como operativos de seguridad que derivaron en decomiso de armas, explosivos y detenciones de presuntos integrantes de grupos criminales.

Como parte de las recomendaciones, el consulado recordó que los empleados del gobierno de Estados Unidos tienen restricciones para realizar viajes nocturnos por carretera en México.

Asimismo, sugirió utilizar únicamente servicios de transporte identificables al salir del aeropuerto.

Las autoridades estadounidenses indicaron que continuarán monitoreando la situación en Baja California Sur y pidieron a sus ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales de seguridad y emergencia.

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