EE.UU. emite alerta de seguridad por asaltos en la carretera 85D en Nuevo León

El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su Consulado General en Monterrey, emitió una alerta para sus ciudadanos y empleados gubernamentales sobre los riesgos de viajar por la carretera 85D, una importante vía que conecta con la frontera de Nuevo Laredo. La advertencia llega tras una serie de asaltos violentos ocurridos en la ruta, donde grupos armados han interceptado vehículos, especialmente aquellos con placas extranjeras o de otros estados mexicanos.

Según el comunicado oficial, las autoridades estadounidenses tienen conocimiento de varios incidentes en los que los delincuentes han utilizado vehículos con luces intermitentes para simular una parada de tráfico legítima. Una vez que los conductores se detienen, los agresores descienden armados y los despojan de sus pertenencias.

Alza en la actividad delictiva en la autopista 85D

El informe también subraya un aumento en la actividad delictiva a lo largo de esta carretera, corroborado por medios locales que han registrado un incremento en los incidentes violentos en la zona. Los robos han ocurrido incluso durante el día, lo que ha incrementado la preocupación por la seguridad de los viajeros.

El Consulado de Estados Unidos en Monterrey hizo énfasis en que los delincuentes parecen estar centrando sus ataques en vehículos con placas foráneas, lo que ha llevado a la recomendación de extremar precauciones, independientemente de la hora del día.

Monterrey, Mexico: The U.S. Consulate General Monterrey is aware of several recent robberies on highway 85D within Nuevo Leon, in which cars were forced to the side of the road and robbed by armed groups. Victims have described being “pulled over” by a vehicle with flashing… pic.twitter.com/pr9Av1kHWp — Travel – State Dept (@TravelGov) November 26, 2025

Recomendaciones de seguridad para los viajeros

El Departamento de Estado instó a sus ciudadanos a seguir una serie de medidas preventivas al transitar por esta y otras rutas peligrosas en Nuevo León:

Evitar paradas innecesarias en la carretera.

Planificar viajes durante el día, pero mantenerse vigilantes en todo momento.

Limitar los viajes no esenciales y evitar llevar grandes cantidades de efectivo o artículos de valor, como joyas.

Monitorear fuentes locales de información sobre seguridad y condiciones de la ruta.

Informar a familiares o amigos sobre los planes de viaje y el progreso de su trayecto.

Mantener el celular cargado y funcional para emergencias.

Utilizar carreteras de peaje en lugar de las de libre acceso, ya que son consideradas más seguras.

Cumplir con las instrucciones de las autoridades, y no intentar huir en caso de ser detenidos por la policía o por controles de seguridad, ya que hacerlo podría poner en riesgo la vida.

Llamado a la precaución y a la responsabilidad en la ruta

Las autoridades estadounidenses también han señalado que los empleados del gobierno de EE. UU. tienen restricciones para viajar entre ciudades después del anochecer, subrayando la importancia de tomar precauciones adicionales en todo momento.

Por último, se recuerda a los viajeros que, en caso de emergencia, deben comunicarse con el 911 para recibir asistencia de seguridad.

Riesgos en la carretera 85D

La carretera 85D es una de las principales vías de acceso hacia la frontera con Estados Unidos, conectando la ciudad de Monterrey con Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Esta ruta es de vital importancia tanto para el transporte comercial como para los viajes entre ambos países. Sin embargo, su cercanía a zonas con alta actividad delictiva ha generado preocupación entre las autoridades y los viajeros.

Sigue leyendo: