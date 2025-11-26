Senador de Morena llama “fascista” y “ambiciosa” a viuda de Carlos Manzo por querer gobernar Michoacán

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, volvió a ser el centro de la polémica al acusar a Grecia Quiroz, la viuda del alcalde asesinado Carlos Manzo, de ser una “ambiciosa” y representar “posiciones fascistas y de ultraderecha”.

Las declaraciones se produjeron durante una intervención en la Cámara Alta, donde Noroña criticó la intención de Quiroz de postularse para la Gubernatura de Michoacán.

Quiroz, quien asumió el cargo de Presidenta Municipal independiente de Uruapan tras el asesinato de su esposo, ha sido una figura central en la política local desde su trágima pérdida.

Noroña aprovechó la sesión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para expresar su descontento con las ambiciones políticas de Quiroz, sugiriendo que su interés por la candidatura al Gobierno de Michoacán era producto de una “ambición” que surgió tras el asesinato de su esposo.

“A ella, la ambición se le despertó y va por la Gubernatura de Michoacán”, dijo Noroña en la tribuna, subrayando que, aunque Quiroz tiene la intención de postularse, “hay un mar de distancia” entre su candidatura y el triunfo en las urnas. Las declaraciones, previamente expresadas por Noroña en su transmisión diaria de redes sociales, fueron abordadas en la sesión de la Cámara Alta, donde el morenista reiteró su postura.

Reacción de la oposición por dichos de Noroña

Las declaraciones de Fernández Noroña generaron un fuerte rechazo por parte de la oposición. La senadora panista María de Jesús Marmolejo calificó sus palabras como un ataque político y personal hacia Grecia Quiroz. En un comunicado, Marmolejo afirmó: “Decir que la ambición la despertó, insinuar que su dolor es oportunismo político, burlarse de sus señalamientos o minimizar su derecho a participar en la política”.

Marmolejo también defendió a Quiroz, subrayando que “Grecia Quiroz no está sola”, en un claro respaldo a la ex presidenta municipal y su derecho a la participación política.

Citlalli Hernández pide empatía hacia las mujeres

En un contexto de creciente tensión, la Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, hizo un llamado a Fernández Noroña para que mostrara empatía hacia las mujeres. Hernández instó al senador a reflexionar sobre sus palabras, considerando el contexto de violencia de género en México y la importancia de apoyar a las mujeres que buscan participar activamente en la política.

Fernández Noroña rechaza acusaciones de misoginia

A pesar de las críticas, Fernández Noroña defendió su intervención y rechazó haber hecho comentarios misóginos. En una conferencia de prensa posterior, el senador aseguró: “Ahora resulta que yo, si sostengo una posición de crítica política, es misógina”. Agregó que sus opiniones no contienen ningún “gramo, miligramo ni suspiro de misoginia”, y reiteró que cualquier desacuerdo con su postura debería ser discutido desde una perspectiva política, no personal.

