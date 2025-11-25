Diputado de Michoacán propone recompensas de $544 a quienes delaten a familiares criminales

Carlos Alejandro Bautista Tafolla, diputado local por el Movimiento del Sombrero, y amigo del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre, lanzó una iniciativa para incentivar la denuncia de familiares involucrados en delitos comunes y graves, incluyendo delincuencia organizada en Michoacán, mediante recompensas económicas.

La propuesta consiste en ofrecer entre $272 dólares y $ 544 (5,000 y 10,000 pesos mexicanos) a quienes denuncien a sus parientes ante la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, en casos de robos, asaltos u otros delitos mayores.

A través de su cuenta de Facebook, Bautista Tafolla hizo un llamado a la ciudadanía: “No protejamos delincuentes. Si queremos paz, el primer paso empieza en casa”, citando a su amigo y exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado recientemente. En su mensaje, el legislador destacó que la recompensa sería de $272 por denuncias de delitos comunes y $544 por los delitos más graves.

El proceso de denuncia implicaría que el informante reciba un número de folio oficial tras presentar la denuncia, el cual luego podrá canjear por el apoyo económico correspondiente. Bautista Tafolla subrayó que todo se manejaría con discreción y respeto, y pidió que las autoridades estatales actúen con prudencia para proteger la identidad de los denunciantes.

El legislador cerró su mensaje con un recordatorio contundente: “Es mejor visitar a un familiar en la cárcel que en el panteón. ESTÁS A TIEMPO”.

¿Quién es Bautista Tafolla?

Carlos Alejandro Bautista Tafolla es un político michoacano con una amplia formación académica. Cuenta con dos doctorados: uno en Inclusión, Políticas Públicas e Investigación por la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados y otro en Eco-Educación por el Instituto Universitario Puebla. Además, tiene una Maestría en Alta Dirección de Empresas por el IPADE y es Licenciado en Relaciones Comerciales Internacionales.

Como diputado electo para el periodo 2024-2027 por el distrito 20 de Uruapan Sur, Bautista Tafolla ha demostrado un compromiso con la comunidad. Ha impulsado iniciativas sociales como el equipo de futbol URANI F.C. y proyectos que promueven la cultura y el desarrollo económico de la región, como las cafeterías y heladerías URANI, que destinan parte de sus ganancias a causas sociales.

El diputado también es un defensor del medio ambiente y ha sido reconocido por su trabajo en campañas de reforestación y gestión de donaciones para comunidades vulnerables en Michoacán.

Un llamado a la acción para mejorar la seguridad en Michoacán

A través de su propuesta, Bautista Tafolla busca que la comunidad se involucre activamente en la lucha contra la delincuencia en el estado, incentivando a las personas a no encubrir a familiares involucrados en actos ilícitos. La estrategia, que se lleva a cabo en un contexto de creciente violencia en la región, refleja el compromiso del diputado por mejorar la seguridad y el bienestar de los michoacanos.

