EE.UU. emite alerta de viaje para spring breakers que viajen a playas de México

El gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia de viaje con motivo del denominado Spring Break, periodo vacacional durante el cual miles de ciudadanos estadounidenses visitan distintos destinos turísticos de México.

La Embajada y los Consulados del país en México lanzaron un aviso de seguridad, en el que detallan una serie de riesgos que van desde el crimen violento y el uso de drogas sintéticas hasta sanciones severas por el ingreso de dispositivos de vapeo.

La advertencia surge tras la ola de violencia registrada el 22 de febrero, luego de la muerte de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y ante la persistencia de delitos graves como homicidio, secuestro y robos en distintas regiones mexicanas, incluyendo zonas populares entre turistas internacionales.

El aviso advierte que la actividad delictiva puede presentarse en cualquier punto del territorio mexicano, incluidos destinos turísticos concurridos, por lo que sugieren extremar precauciones, especialmente durante la noche.

Además, la Embajada enfatiza que la posesión de marihuana medicinal es ilegal en México y puede derivar en sentencias de prisión prolongadas. Asimismo, se reporta una alerta sanitaria tras la muerte de ciudadanos estadounidenses por el uso de drogas sintéticas o pastillas con recetas falsificadas.

En cuanto a los vapeadores recordó la restricción: “Es ilegal ingresar cualquier dispositivo de vapeo, cigarros electrónicos o líquidos a México. Las penalizaciones incluyen la confiscación, arresto o multas que superan los $10,000 dólares.”

Además, el Departamento de Estado mantiene una clasificación de riesgo por estados. En el nivel cuatro, donde recomienda no viajar, se encuentran Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

En el nivel tres, donde solicita reconsiderar el viaje, están Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora.

Por último, la representación diplomática recomendó a los viajeros consultar las advertencias específicas por estado antes de planificar sus visitas y mantenerse atentos a los peligros, incluso en las áreas más concurridas durante el Spring Break.

