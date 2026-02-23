Resorts cerrados y vuelos cancelados: turistas de EE.UU. varados en Puerto Vallarta tras ola de violencia en México

Visitantes estadounidenses en Puerto Vallarta comenzaron a relatar en redes sociales que permanecen varados en complejos turísticos de lujo luego de que una escalada de violencia vinculada a represalias por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, presunto líder del CJNG, durante un operativo del Ejército mexicano en Tapalpa, Jalisco.

Imágenes difundidas en plataformas digitales muestran a pasajeros y personal corriendo en el aeropuerto mientras hombres armados irrumpían en las instalaciones. También circularon videos de enfrentamientos entre fuerzas mexicanas y presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como incendios de vehículos en distintos puntos del estado.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta de seguridad instruyendo a los ciudadanos estadounidenses a resguardarse, evitar aglomeraciones y limitar sus desplazamientos.

Medios locales reportaron que al menos 26 personas murieron durante los disturbios del domingo, incluidos 17 agentes de fuerzas de seguridad. Ocho presuntos miembros del CJNG también habrían fallecido. Además, autoridades estatales informaron la detención de 25 personas, 11 por presunta participación en hechos violentos y 14 por saqueos.

Vuelos cancelados y turistas varados

El Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que la Guardia Nacional aseguró el aeropuerto de Puerto Vallarta. Sin embargo, por decisión de las aerolíneas, todas las operaciones internacionales y la mayoría de los vuelos nacionales fueron cancelados.

Algunos turistas compartieron su angustia en redes sociales. La influencer Kaila R. Gibson relató que su transporte al aeropuerto nunca llegó debido al cierre de la terminal aérea. “Da mucho miedo, la verdad. No tengo ni idea de cuánto tiempo vamos a estar aquí”, expresó.

Otra maquilladora dijo en TikTok que recibió un mensaje de su aerolínea indicando que no habría vuelos debido a “disturbios civiles”. Señaló que su resort cerró varios servicios y que no sabe cuándo podrá salir del país.

Otros intentaron mantener la calma y documentaron su experiencia desde las habitaciones de hotel mientras aguardaban noticias sobre la reanudación de operaciones.

El senador estadounidense Gary Peters instó a los viajeros a inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP), que permite al Departamento de Estado contactar a ciudadanos en caso de emergencia.

Las autoridades continúan evaluando la situación mientras residentes y visitantes esperan el restablecimiento de la normalidad en la región.

