EE.UU. emite una alerta de amenaza en Mexicali y pide precaución a sus ciudadanos

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para Mexicali ante información relacionada con una posible amenaza durante este martes 25 de agosto, por lo que suspendió las actividades del gobierno estadounidense y los viajes de su personal hacia la ciudad.

La alerta fue difundida por el Consulado de Estados Unidos en Tijuana y está dirigida principalmente a ciudadanos estadounidenses que se encuentren o tengan previsto viajar a Mexicali.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han precisado la naturaleza, origen o ubicación de la amenaza que motivó la medida.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentra evitar edificios gubernamentales en Mexicali, mantenerse atentos al entorno y seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas.

Security Alert: August 25 Threat in Mexicali



Location: Mexicali, Baja California



Event: Due to threat information, U.S. government activities in, and travel to, Mexicali have been suspended on August 25. We are alerting U.S. citizens of this potential threat.



Actions to Take:? pic.twitter.com/OaWyCTssvZ — U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) August 25, 2026

En caso de que se registre algún incidente, se pidió a los ciudadanos buscar refugio y avisar a familiares y amigos sobre su situación. También se recomendó monitorear los medios de comunicación locales para conocer posibles actualizaciones.

Gobierno refuerza medidas de seguridad

Tras conocerse la alerta estadounidense, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, informó que los operativos de seguridad en Mexicali se mantienen activos y fueron reforzados.

La mandataria estatal destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y señaló que las labores de prevención, patrullaje y vigilancia continúan de manera permanente para proteger a la población. Asimismo, llamó a reportar cualquier emergencia al 911 y realizar denuncias anónimas mediante el 089.

La alerta ocurre en medio de operaciones recientes contra organizaciones criminales en Mexicali. De acuerdo con información citada por el semanario Zeta, autoridades mexicanas han identificado la presencia de Los Rusos, grupo relacionado con una facción del Cártel de Sinaloa.

La semana pasada, un operativo derivado del intercambio de inteligencia con la DEA permitió localizar una casa de seguridad vinculada con esa organización, donde fueron incautados alrededor de 120 kilos de pastillas de fentanilo.

Hasta ahora, la información pública disponible no establece qué incidente específico podría ocurrir ni señala un sitio concreto como objetivo. Por ello, las autoridades mantienen las recomendaciones de prevención mientras continúan los operativos de seguridad en la ciudad.

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