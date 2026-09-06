Enviados de EE.UU. y Rusia discutieron “planes sustanciales” para Ucrania

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner discutieron en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, “planes sustanciales” para poner fin a la guerra en Ucrania, antes de su primera visita a Kiev, informó el gobierno de Estados Unidos.

Witkoff y Kushner “discutieron planes sustanciales para los próximos pasos, que se anunciarán en las próximas semanas, y esperan tener reuniones igualmente productivas mañana (domingo) en Ucrania”, indicó un funcionario de la Casa Blanca en un comunicado.

Tanto Rusia como Ucrania se comprometieron a no atacar las capitales de la otra parte durante tres días de negociaciones, mientras Washington intenta reactivar el diálogo para poner fin al peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había declarado que su yerno, Kushner, y su socio empresarial Witkoff llevaron una “propuesta” para terminar la guerra.

El domingo viajan a Kiev

Las conversaciones terminaron pasadas las 23H00 en Moscú (20H00 GMT) y los enviados tienen previsto llegar el domingo a Kiev por primera vez.

Tras el encuentro, un asesor del Kremlin calificó las conversaciones de “extremadamente francas” y agregó que los enviados estadounidenses propusieron “varias ideas” para poner fin a la guerra.

El funcionario agregó que la parte rusa había informado a los estadounidenses que Moscú está “seguro” de que podría lograr sus objetivos militares de tomar el control del resto del este de Ucrania.

En declaraciones televisadas antes del inicio de las conversaciones a puertas cerradas, Putin agradeció a Trump por “no dejar de” intentar poner fin a la guerra.

El conflicto fue iniciado por Rusia en febrero de 2022 y ha causado cientos de miles de muertos y desplazado a millones de personas.

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