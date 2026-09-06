Horóscopo de hoy para Capricornio del 6 septiembre de 2026

Los recuerdos y las añoranzas podrían influir en tus elecciones afectivas actuales. La historia pasada no tiene por qué repetirse. El mejor antídoto contra la nostalgia será valorar lo que hoy recibes de la persona que tienes a tu lado. El vínculo te brindará el alimento emocional que hoy necesitas.

Horóscopo de amor para Capricornio Encuentras sentido y verdadero valor en tu relación, es muy fácil olvidar pequeños problemas personales, estas contento con tu pareja y prefieres concentrarte en los cálidos sentimientos que compartes con ella. Si estas soltero, buscas personas a las que puedas querer y cuidar considerando esto algo esencial en la vida.

Horóscopo de dinero para Capricornio Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.