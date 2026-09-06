Horóscopo de hoy para Leo del 6 septiembre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 6 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna está finalizando su recorrido, por lo que podrías sentirte más permeable al entorno. Permanece cerca de quienes te hacen sentir en casa y evita desgastarte persiguiendo quimeras o preocupaciones imaginarias. A veces retirarte a tiempo es una forma de cuidarte.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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