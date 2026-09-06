Horóscopo de hoy para Leo del 6 septiembre de 2026

La Luna está finalizando su recorrido, por lo que podrías sentirte más permeable al entorno. Permanece cerca de quienes te hacen sentir en casa y evita desgastarte persiguiendo quimeras o preocupaciones imaginarias. A veces retirarte a tiempo es una forma de cuidarte.

Horóscopo de amor para Leo Existen sentimientos naturales entre tú y tu pareja. Pareces estar en su pensamiento mucho más de lo usual y para los que más te importan, eres una parte importante de sus vidas. Si eres soltero, regresar las atenciones que recibes, te da la oportunidad perfecta para desarrollar lazos más profundos de amistad y encontrar el amor.

Horóscopo de dinero para Leo Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.