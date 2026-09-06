Roger Goodell firma extensión de contrato como comisionado de la NFL

Roger Goodell continuará al frente de la NFL durante los próximos años después de alcanzar un acuerdo para extender su contrato como comisionado por cuatro temporadas más. El nuevo vínculo llegará hasta la temporada 2030 y tendrá vigencia contractual hasta el 31 de marzo de 2031, según informó el Comité de Compensación de la liga a los propietarios este domingo.

La renovación prolonga una gestión que comenzó en 2006, cuando Goodell asumió el cargo después de suceder a Paul Tagliabue. A sus 67 años, el comisionado se prepara así para cumplir una quinta extensión contractual al frente de la NFL.

Robert Kraft, propietario de los New England Patriots y presidente del Comité de Compensación, comunicó los términos del acuerdo a los dueños de los equipos mediante un memorando revelado por AP.

“Creemos que somos muy afortunados de tener a Roger al mando durante los próximos cuatro años”, declaró Kraft.

El nuevo contrato tendrá un fuerte componente ligado al rendimiento. Los detalles económicos todavía no fueron revelados, aunque Kraft explicó que más del 95 % de la compensación total de Goodell estará vinculada al desempeño tanto del comisionado como de la propia NFL.

NFL teams were notified today that commissioner Roger Goodell now has finalized a new four-season extension that runs through the 2030 league season. The contract expires March 31, 2031. pic.twitter.com/1dPWgT6YXw — Adam Schefter (@AdamSchefter) September 6, 2026

Una renovación ligada al desempeño de la liga

El Comité de Compensación trabajó durante las negociaciones con un consultor independiente especializado en compensación y con asesores externos. El objetivo, según Kraft, fue establecer una estructura que relacionara los ingresos de Goodell con los intereses y el desempeño de la NFL a largo plazo.

“Durante todo el proceso de negociación, el Comité trabajó estrechamente con un consultor independiente de compensación y con asesores externos para estructurar un acuerdo que alineara la compensación de Roger con los intereses y el éxito a largo plazo de la Liga”, declaró Kraft. “Con ese fin, el acuerdo se basa en gran medida en el rendimiento, con más del 95 % de la compensación total vinculada al desempeño de Roger y de la NFL, medido según diversas métricas y a discreción del Comité de Compensación”.

La NFL no dio a conocer de inmediato las cifras correspondientes al nuevo vínculo. Los últimos datos disponibles señalan que Goodell recibió $63,9 millones de dólares correspondientes a las temporadas 2019-20 y 2020-21.

La liga tampoco está obligada actualmente a divulgar cada año la remuneración de su comisionado, debido a que dejó de estar estructurada como una asociación comercial exenta de impuestos.

La trayectoria de Goodell dentro de la NFL comenzó mucho antes de llegar a la oficina del comisionado. En 1982 ingresó a la organización como pasante administrativo durante la gestión de Pete Rozelle, quien ocupaba entonces el máximo cargo de la liga.

Expansión global y récords económicos

Durante los años de Goodell al frente, la NFL ha registrado un crecimiento tanto en popularidad como en ingresos. El valor de sus franquicias también alcanzó niveles récord.

Los Washington Commanders fueron vendidos por $6,050 millones de dólares en 2023, mientras que los Seattle Seahawks alcanzaron una operación de $9,612 millones de dólares durante esta temporada baja, estableciendo un nuevo récord.

La expansión internacional también se ha convertido en una parte relevante de la actividad de la liga. Esta temporada, la NFL disputa nueve partidos fuera de Estados Unidos, la cifra más alta hasta ahora.

El nuevo contrato de Goodell llegará a su final prácticamente al mismo tiempo que el actual convenio colectivo de la NFL. El acuerdo laboral entre la liga y sus jugadores también tiene prevista su expiración en marzo de 2031.

De esta manera, la renovación del comisionado y el vencimiento del convenio colectivo quedan alineados en el mismo periodo, con Goodell confirmado para permanecer al frente de la NFL hasta el cierre de la temporada 2030.

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