Luto en la NFL: Muere el exjugador Alphonso Smith Jr. a los 40 años

El mundo de la NFL, y el deporte en general, quedó conmocionado por el fallecimiento de Alphonso Smith Jr. El ex cornerback de los Denver Broncos y Detroit Lions falleció el miércoles 2 de septiembre en Florida. Los reportes informan que Smith se habría suicidado.

Las informaciones mencionan que Alphonso Smith Jr. habría sido encontrado en un complejo habitacional de Florida, Estados Unidos. El portal TMZ Sports fue uno de los primeros medios en reportar este hecho.

Aunque los detalles del caso se han mantenido en privado, TMZ Sports explicó que “fuentes con conocimiento directo” aseguran que la muerte de Smith habría sido por suicidio.

El exjugador de la NFL dejó un comunicado en la red social Facebook antes de que se conociera su muerte. Alphonso Smith Jr. aseguró que no recibió ayuda en medio de complejos momentos personales por los que estaba atravesando. Los detalles específicos de estos problemas no han sido develados.

“¡No lloren por mí! ¡Hice todo lo que estuvo a mi alcance para luchar contra los demonios que alguien me había metido! ¡No quería ser así! Sé que he decepcionado a mucha gente. ¡Este es un demonio dentro de mí! ¡Pero no solo yo! ¡Es todo el mundo! ¡He herido a muchos! ¡Necesitaba ayuda y no la recibí!“, dice la publicación.

Former NFL cornerback Alphonso Smith Jr. has died following a concerning post he made on Facebook.



According to TMZ, Smith Jr. took his own life at a housing community in Florida.



Just four days ago, Smith Jr. shared a video of himself celebrating Pahokee High School's football? pic.twitter.com/RPMYWTZ1LS — Collin Rugg (@CollinRugg) September 3, 2026

La carrera de Alphonso Smith Jr

Desde su etapa universitaria, Alphonso Smith Jr. demostró tener condiciones para jugar en la élite de la disciplina. Smith Jr. destacó en la Universidad de Wake Forest defendiendo los colores de Demon Deacons entre 2005 y 2008.

En 2009, Alphonso Smith Jr. Fue elegido en la segunda ronda del Draft de la NFL por los Denver Broncos (Pick global 37). Sin embargo, la carrera profesional de Smith solo duró cuatro temporadas.

Además de los Denver Broncos (2009), Alphonso Smith Jr. también jugó para los Detroit Lions (2010-2012). Smith Jr. acumuló más de 40 partidos en la ronda regular de la NFL. Con 27 años se retiró de la NFL como jugador profesional.

Former NFL player, Alphonso Smith Jr. has died at age 40. Smith played four seasons in the league with the Broncos and Lions. https://t.co/JcoIF3jqru — USA TODAY (@USATODAY) September 3, 2026

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