Calibre 50: una banda ‘muy consolidada’

Hace unos días, más de 70 mil personas cantaron las canciones de Calibre 50 en un concierto masivo en un parque de Bogotá. A los integrantes de esta banda mexicana a veces les cuesta creer que esto les está pasando, sobre todo porque en algún momento de su historia, estuvieron a punto de desaparecer.

“Nos fue de maravilla”, dijeron. “Más de 70 mil personas coreando las canciones de nosotros, y la neta pues [estuvo] muy bonito”.

A finales de 2022, Edén Muñoz, el entonces vocalista de Calibre, dejó el grupo para iniciar una carrera en solitario. Ese fue el primero de muchos remezones que vendrían después. Por eso, cuando invitaron a Beto Gastélum a sumarse a la agrupación para que fuera la primera voz, aceptó con más miedos e incertidumbre que con alegría.

“Mi miedo no fue la salida de Edén”, dijo. “Mi miedo fueron todos los cambios que hubo antes de mí, que me tocó un grupo muy lastimado, con muchas heridas”.

Aceptó el reto solo porque por mucho tiempo, Calibre 50 era su banda de ensueño. Ahora, este combo no para de trabajar, de producir música y de viajar por el mundo.

“El miedo no lo conocemos, pues”, dijo el vocalista. “Y le dimos para adelante con toda la fe; estos hombres creyeron en mí, y pues, cómo le vamos a decir que no al trabajo, cómo le vamos a decir que no al grupo que más me gusta de todo el regional mexicano”.

Para suerte de Beto, el público quedó maravillado con su voz y con su forma desenfadada de ser. El primer éxito que marcó para el grupo fue “El amor de mi vida” al poco tiempo de haberse integrado al grupo. Después vinieron otros como “Te amo”, “Me enamoré” y, más recientemente, “Pata de perro”.

El 6 de agosto, el combo de Mazatlán, México, que se distingue por el peculiar uso de la tuba en su música norteña, estrenó “Mi problema”, una canción de desamor a la que le agregó sonidos de mariachi. A esta mezcla, que dio a conocer el cantante Christian Nodal, se le conoce como mariacheño, y eso fue precisamente lo que hizo Calibre con este corte.

“Aunque es un grupo que tiene mucha versatilidad en lo que expresamos, ya sea en románticas, en rancheras, en baladas, en corridos, esta vez nos atrevimos a salirnos de lo que es el norteño, de lo que es la banda, y tratar de hacer algo diferente agregándole mariachi a la canción”, cuenta.

Para homenajear a la música que se considera la más mexicana, Calibre viajó a la ciudad de Guadalajara y eligió el centro de la ciudad para grabar el videoclip del tema.

A la fecha, este grupo ha colocado 28 canciones en el número uno de la lista de popularidad de Billboard, algo, que ellos dicen, ninguna otra banda de regional mexicano ha logrado.

En febrero sacaron al mercado “Me enamoré solo”, un álbum musical porque grabaron videos con cada una de las canciones. Y ahora preparan el siguiente disco, del que ya están circulando las mencionadas “Mi problema” y “Pata de perro”. Será un EP de ocho canciones que fueron escritas de algunos de los autores más emblemáticos de la escena, como Horacio Palencia, Gussy Lau y Diego Bolela.

“Yo creo que Calibre 50, a lo largo de tantos años, se está haciendo más que una cara”, dijo Beto, “Es una marca muy consolidada”.