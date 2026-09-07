El correo que se borra solo: así funciona el modo confidencial de Gmail

Imagina enviar un email con una fecha de caducidad integrada, como si fuera un yogur digital. Eso es exactamente lo que hace el modo confidencial de Gmail, una herramienta nativa que permite programar la autodestrucción de mensajes y archivos adjuntos sin necesidad de extensiones ni servicios externos.

Qué es el modo confidencial y por qué deberías usarlo

El modo confidencial convierte tu cuenta de Gmail en una máquina de enviar correos efímeros. Quien redacta el mensaje elige un intervalo de caducidad que va desde un día hasta cinco años y, transcurrido ese tiempo, tanto el texto como los archivos adjuntos dejan de estar accesibles para el destinatario.

Lo interesante no es solo que el contenido expire. Gmail también desactiva el reenvío, la copia, la impresión y la descarga de adjuntos para quien recibe el correo. Esto no es cifrado de extremo a extremo, pero sí frena ese contagio casual de información sensible que ocurre con un clic en “reenviar”.

Piensa en situaciones cotidianas donde esto tiene sentido. Compartir una contraseña temporal, enviar un borrador confidencial a un colega, pasar datos bancarios o documentos internos que no deberían quedar dando vueltas en bandejas de entrada ajenas. En todos esos casos, el modo confidencial te da un control extra después de enviar, algo que el correo tradicional nunca ofreció.

Cómo activar y configurar emails con autodestrucción en Gmail

Activar el modo confidencial es más sencillo de lo que parece y funciona tanto en computadora como en el móvil. En la versión web, abres Gmail, pulsas Redactar y, en la barra inferior de la ventana de composición, buscas el icono de un candado con un reloj. Al hacer clic ahí se abre un panel con las opciones clave.

Lo primero que configuras es la fecha de expiración. Las opciones habituales son 1 día, 1 semana, 1 mes, 3 meses o 5 años. Una vez elegido el plazo, el contenido del mensaje y sus adjuntos quedarán bloqueados para el destinatario cuando se cumpla ese tiempo, aunque el correo siga visible en su bandeja.

Después viene el nivel de protección con el código de acceso. Si eliges “Sin código SMS”, los destinatarios que usen Gmail abren el mensaje directamente tras iniciar sesión en su cuenta, mientras que quienes no usan Gmail reciben un código por correo para poder verlo. Si marcas la opción “Código por SMS”, Gmail te pedirá el número de teléfono del destinatario y le enviará un código de un solo uso que deberá introducir antes de acceder al contenido.

En el móvil el proceso es similar. Dentro de la app de Gmail, al redactar un mensaje tocas los tres puntos en la esquina superior y seleccionas Modo confidencial. Ahí ajustas caducidad y código, guardas y envías como siempre.

Un detalle que muchos ignoran es que puedes revocar el acceso incluso después de enviado. Basta con ir a la carpeta “Enviados”, abrir el mensaje confidencial (se identifica por el candado y la línea “Expira el…”) y pulsar “Quitar acceso”. El destinatario dejará de poder ver el contenido de inmediato, aunque ya lo hubiera abierto antes.

Límites reales y trucos para exprimir la función sin caer en falsas seguridades

El modo confidencial es útil, pero no es magia ni blindaje total. No cifra el correo de extremo a extremo, así que Google sigue pudiendo acceder al contenido y un usuario determinado siempre puede hacer una captura de pantalla o fotografiar la pantalla con otro dispositivo. Tampoco impide que alguien copie el texto a mano o reescriba la información en otro lado.

Por eso conviene usarlo con cabeza. Es ideal para reducir riesgos cotidianos y evitar que un correo sensible circule sin control, pero no debe tratarse como solución única para datos críticos. Si manejas información muy delicada, combínalo con otras medidas como contraseñas fuertes, autenticación en dos pasos y, cuando haga falta, herramientas de cifrado específicas.

Un truco práctico es aprovechar la opción de código por SMS cuando el destinatario no usa Gmail o cuando quieres asegurarte de que solo esa persona concreta abra el mensaje. Otro buen hábito es revisar periódicamente tu carpeta de “Enviados” y quitar acceso a correos que ya no necesites que estén disponibles, incluso si aún no han expirado.

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