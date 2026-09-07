“Fuck ICE” llega a Venecia: Laura Poitras expone el miedo inmigrante en EE.UU.

La cineasta estadounidense Laura Poitras convirtió el Festival Internacional de Cine de Venecia en un escenario para denunciar las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump y el impacto que las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han tenido sobre las comunidades inmigrantes. Poitras, ganadora del Oscar por el documental “Citizenfour”, llegó a la Mostra junto con Rachel Lauren Mueller para presentar “They’re Here”, un documental de 25 minutos que reconstruye las protestas contra las operaciones migratorias realizadas en Minneapolis entre finales de 2025 y principios de 2026.

El mensaje político fue evidente desde su llegada. Parte del equipo utilizó camisetas con las frases “Fuck ICE” y “Fight fascism”, expresiones que se han convertido en consignas de protesta contra las políticas migratorias de la administración Trump. Durante la presentación, Poitras aseguró que la situación que enfrentan muchos inmigrantes en Estados Unidos está marcada por el temor a ser detenidos y deportados.

“La realidad es una pesadilla: todo el país está siendo atacado y los inmigrantes viven con miedo en Estados Unidos en estos momentos”, afirmó.

Laura Poitras Shares the Desperate Vision Behind Her ICE Documentary 'They're Here': "What's Happening in the United States Is a Nightmare" https://t.co/qaA7UuC8Ap — The Hollywood Reporter (@THR) September 7, 2026

Un documental sobre protestas, miedo y resistencia

“They’re Here” utiliza imágenes registradas durante las manifestaciones en Minneapolis y sigue a voluntarios que vigilaban los movimientos de los agentes de ICE. El documental también presenta el testimonio, en español, de un inmigrante mexicano identificado bajo el seudónimo Edén Villa, quien relata cómo vive escondido ante el temor de ser detenido.

Las protestas se intensificaron durante el invierno y estuvieron marcadas por enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales. Renée Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, murieron durante los operativos que se desarrollaron en la ciudad. De acuerdo con el material presentado por las cineastas, miles de personas fueron arrestadas durante las protestas. La presión de la comunidad terminó contribuyendo a una reducción de la presencia federal en Minneapolis, con el retiro de aproximadamente 80% de los agentes desplegados.

Mueller explicó que la película pretende mostrar tanto las operaciones migratorias como la respuesta de los residentes que decidieron documentar los movimientos de ICE para proteger a sus vecinos.

“Creemos firmemente en el poder del cine para desnormalizar esta violencia”, dijo Poitras. La directora sostuvo que no fue necesario exagerar la imagen de los agentes para presentar el carácter intimidatorio de las operaciones.

“They’re Here” también cuestiona el alcance de los recursos destinados a ICE y plantea una crítica a lo que Poitras considera una creciente normalización de la violencia. La cineasta, que en 2022 ganó el León de Oro de Venecia por “All the Beauty and the Bloodshed”, ha construido buena parte de su carrera alrededor de investigaciones y documentales sobre poder, seguridad nacional y abusos institucionales.

Ahora, desde uno de los festivales de cine más importantes del mundo, utiliza el documental para colocar nuevamente el debate migratorio estadounidense frente a una audiencia internacional.

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