Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 7 septiembre de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 7 de septiembre de 2026.

03/21 – 04/19

La Luna te pondrá frente a importantes decisiones. Ante las demandas que surjan en el hogar, procura no ser demasiado tajante. Si aparecen viejos enojos, intenta regular tu temperamento para evitar choques en tu círculo íntimo. Tu fortaleza también consiste en cuidar tus raíces.

04/20 – 05/20

Mantener la mente activa te reanimará. Anímate a expresar lo que piensas, dejando atrás pudores e inhibiciones. Será un buen momento para conversar y aclarar asuntos pendientes. Si surge un tema delicado, procura hablar con madurez. Las palabras también construyen puentes.

05/21 – 06/20

Los asuntos económicos cobrarán importancia y podrías realizar operaciones o tomar decisiones relacionadas con tus recursos. Tu criterio tiene un gran valor; no permitas que las opiniones del grupo condicionen tus elecciones. La rentabilidad también nace de confiar en tu juicio.

06/21 – 07/20

Avanzarás, aunque las exigencias no serán pocas y, por momentos, los desafíos podrán hacerse cuesta arriba. Tomarás el timón en los asuntos importantes y actuarás con mayor determinación. Aprovecha este impulso para conectar con tu verdadero deseo sin perder la paciencia.

07/21 – 08/21

Cuando sientas que pierdes la fe o el ánimo decae, no fuerces las respuestas. Date un tiempo para retirarte del ruido y recuperar fuerzas. Una antigua disputa familiar podría reaparecer para encontrar un cierre definitivo. Evita seguir alimentando viejos enojos.

08/22 – 09/22

Descubrirás nuevos intereses y alguno de ellos podrá dar origen a un proyecto capaz de despertar toda tu pasión. Habrá oportunidades de intercambio y crecimiento grupal, aunque el miedo o la exigencia podrían frenarte. Nútrete de los aportes de los demás y fortalece tus proyectos.

09/23 – 10/22

La gran disponibilidad para el trabajo y el compromiso con tus responsabilidades no pasarán inadvertidos. Si alguien te juzga con severidad o eleva demasiado las exigencias, no bajes los brazos. Tu capacidad para sostener la presión fortalecerá tu prestigio.

10/23 – 11/22

Tus instintos estarán despiertos y las decisiones que tomes favorecerán tu crecimiento. Podrían surgir oportunidades para viajar, estudiar o vincularte con personas de otros lugares. No permitas que las obligaciones cotidianas limiten ese impulso. Atrévete a ampliar tus horizontes.

11/23 – 12/20

Tu energía sexual irá en aumento y estarás dispuesto a desplegar todo tu magnetismo para atraer aquello que deseas. Sin embargo, al momento de entregarte podrían aparecer inseguridades. Si logras atravesarlas, la intimidad se convertirá en una poderosa fuente de renovación.

12/21 – 01/19

La influencia de Marte, el astro del deseo, en el ámbito de las relaciones despertará actitudes apasionadas por parte del otro. Sin embargo, viejos recuerdos podrían hacer que levantes defensas. Así como pueden surgir discusiones, también podría aparecer una propuesta interesante.

01/20 – 02/18

Las exigencias cotidianas y el estrés podrían pasar factura a tu organismo si no haces pausas a tiempo. Cuida especialmente la alimentación y evita los excesos que sobrecarguen el sistema digestivo. El bienestar también se construye con hábitos que nutren tu salud.

02/19 – 03/20

Deja que tu creatividad se exprese espontáneamente sin depender de la aprobación ajena. Si una preocupación económica aparece, procura que no te impida disfrutar de los pequeños placeres. Compartir un hobby o un momento con tus hijos renovará tu deseo de vivir.