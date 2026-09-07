Horóscopo de hoy para Leo del 7 septiembre de 2026

Cuando sientas que pierdes la fe o el ánimo decae, no fuerces las respuestas. Date un tiempo para retirarte del ruido y recuperar fuerzas. Una antigua disputa familiar podría reaparecer para encontrar un cierre definitivo. Evita seguir alimentando viejos enojos.

Horóscopo de amor para Leo Presta la atención adecuada a tu pareja que te demuestra tanta ternura y devoción, puede llegar a ser tu compañía de por vida. Si eres soltero otros te encuentran interesante y se te acercan y hablan frecuentemente. Si instigas a un contacto es posible para ti que sean amigos, o con suerte, compañeros de sueños.

Horóscopo de dinero para Leo Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.