Horóscopo de hoy para Libra del 7 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 7 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

La gran disponibilidad para el trabajo y el compromiso con tus responsabilidades no pasarán inadvertidos. Si alguien te juzga con severidad o eleva demasiado las exigencias, no bajes los brazos. Tu capacidad para sostener la presión fortalecerá tu prestigio.

Horóscopo de amor para Libra

Probablemente no pienses mucho en los demás, aun si son importantes para ti. Trata de no tomar estos sentimientos a pecho. Es mucho mejor si lo dejas y te consientes a ti mismo con un poco de tiempo libre. Espera a que seas capaz de reestablecer una mejor actitud, de otra forma los conflictos menores se vuelven una crisis mayor.

Horóscopo de dinero para Libra

El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tú y tu pareja saben exactamente que es lo que les gusta y que encuentran excitante y estimulante de cada uno. En lo que al sexo se refiere, ¡Tu pareja sabe exactamente como te gusta! Dile como te gustaría que lo hiciera un poco diferente o sugiere algunos lugares inusuales para esos momentos de hacer el amor. ¡Te sorprenderás lo imaginativos que pueden ser!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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