Rusia y Corea del Norte inauguran un puente que les une por primera vez por carretera

Corea del Norte y Rusia inauguraron este lunes su primer puente vehicular, según informó la agencia estatal de noticias rusa TASS.

La estructura, que ambas partes consideran un hito importante en su asociación estratégica y que preocupa a Ucrania, se encuentra cerca del ya existente “Puente de la Amistad”, un puente ferroviario inaugurado en 1959 tras la Guerra de Corea.

Con poco más de un kilómetro de largo (424 metros en el lado ruso y 581 en el norcoreano), este puente fue construido sobre el río Tumen (o Tumánnaya), en la región rusa de Primorie, cuya capital es la ciudad de Vladivostok.

Rusia proyecta más intercambios comerciales y turismo

Ya existen conexiones aéreas y ferroviarias directas entre Moscú y Pionyang, pero ambas partes creen que la carretera permitirá incrementar los intercambios comerciales y el turismo.

“Estoy convencido de que la ampliación de la infraestructura de transporte transfronterizo dará un fuerte impulso al desarrollo continuo de la cooperación comercial, económica, científica, tecnológica y cultural”, citó la agencia TASS al primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, durante la ceremonia de inauguración, celebrada por videoconferencia,

Mishustin destacó que hasta 300 automóviles diarios podrán cruzar el paso fronterizo en el marco de una obra que comenzó en abril del pasado año tras recibir en 2024 el visto bueno de ambos líderes, el ruso Vladimir Putin y el norcoreano Kim Jong-un.

“Las relaciones entre Rusia y Corea del Norte se encuentran hoy a un alto nivel de asociación estratégica sin precedentes. Nuestros países cooperan activamente prácticamente en todos los ámbitos y también coordinan sus esfuerzos para garantizar la seguridad y estabilidad regional”, destacó.

El puente ha recibido el nombre de Yákov Novichenko, oficial del Ejército Rojo que en 1946 salvó la vida del fundador de la República Democrática Popular de Corea, Kim Il-sung, durante un atentado con una granada.

Preocupación ucraniana

La organización ucraniana de derechos humanos Truth Hounds, que ha monitoreado la construcción del puente, no cree que la obra vaya a impulsar el turismo. El puente se encuentra a unas 125 horas en automóvil de Moscú y a cuatro horas de Vladivostok. El turismo en Corea del Norte está fuertemente restringido y tampoco el turismo desde Rusia a ese país es significativo, señala la organización.

Por eso, Truth Hounds ha alertado que la verdadera razón de la construcción del puente es profundizar la cooperación militar, facilitando el traslado de soldados y armamento norcoreanos destinados a la guerra contra Ucrania.

La construcción de esta estructura, un proyecto que se venía debatiendo desde hacía años, comenzó en abril del año pasado, tras acordarse su edificación durante una visita del presidente Vladimir Putin a Corea del Norte en 2024.

Putin viajó a mediados de 2024 a Pionyang por primera vez en 25 años parar firmar un acuerdo que incluía una cláusula de defensa mutua en caso de agresión.

A mediados de julio pasado, Putin recibió, por segunda vez en menos de un año, a la ministra de Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui. Entonces, Putin agradeció una vez más la asistencia militar norcoreana en la campaña militar rusa en Ucrania, algo que Rusia “nunca olvidará”.

Los vínculos entre ambos países se han fortalecido desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022. Pionyang ha enviado miles de soldados a la región rusa de Kursk para ayudar a repeler una incursión ucraniana ocurrida allí en 2024.

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