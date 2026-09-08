Huracán Lowell se aleja de Hawaii tras dejar lluvias torrenciales, vientos e inundaciones

El huracán Lowell pasó al oeste de las islas más occidentales de Hawaii durante la madrugada de este martes, dejando a su paso fuertes vientos, lluvias torrenciales, inundaciones y oleaje peligroso, mientras las autoridades mantienen activas las alertas para varias zonas del archipiélago.

El Centro Nacional de Huracanes informó a las 2:00 a. m. hora local que el centro del huracán se encontraba unos 110 millas al noroeste de Lihue, en Kauai, y avanzaba hacia el norte a unas 18 mph. Lowell mantenía vientos máximos sostenidos de 105 mph, aunque se esperaba que comenzara a debilitarse mientras se alejaba de las islas.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que las condiciones más peligrosas se concentraban en Kauai, Niihau y Oahu, donde continuaban las amenazas de inundaciones repentinas, fuertes vientos y oleaje destructivo.

Kauai recibe lluvias torrenciales

Kauai ha sido una de las islas más afectadas por Lowell.

Durante las últimas 24 horas se registraron entre 3 y 10 pulgadas de lluvia en distintos sectores de la isla, mientras que las zonas montañosas recibieron cantidades superiores. En algunos puntos, la lluvia llegó a caer a un ritmo de hasta 2 pulgadas por hora.

Las precipitaciones provocaron el crecimiento de ríos y arroyos y llevaron a las autoridades a mantener advertencias de inundaciones repentinas.

El pronóstico contempla todavía varias pulgadas adicionales de lluvia, con acumulados que podrían alcanzar cantidades mucho mayores en las zonas montañosas.

El exceso de agua también aumenta el riesgo de deslizamientos de tierra, especialmente en áreas donde las precipitaciones se concentran sobre terrenos empinados.

Miles de hogares quedaron sin electricidad

Los fuertes vientos también provocaron interrupciones del servicio eléctrico.

En Kauai, más de 90% de los clientes llegaron a quedarse sin electricidad, de acuerdo con la compañía local de energía.

El alcalde de Kauai, Derek Kawakami, pidió a los residentes que permanecieran en lugares seguros y aprovecharan mientras fuera posible la electricidad para cargar sus dispositivos.

“Si ya están en un lugar seguro, permanezcan allí”, pidió el funcionario, al tiempo que recomendó conservar el agua y mantener los teléfonos y otros dispositivos cargados.

Las autoridades también recomendaron evitar desplazamientos innecesarios debido a las condiciones de las carreteras.

Vientos de hasta 90 mph y oleaje peligroso

Aunque Lowell comenzó a debilitarse después de acercarse al archipiélago, sus efectos continuaron siendo peligrosos.

El Servicio Meteorológico Nacional informó de ráfagas de entre 50 y 80 mph en sectores de Oahu y Kauai, con la posibilidad de ráfagas más fuertes debido a la topografía de las islas.

El oleaje también representa un riesgo considerable.

Las autoridades advirtieron sobre olas extremadamente peligrosas en las costas expuestas de Kauai, Niihau y Oahu. En las aguas cercanas a Kauai, las olas podrían alcanzar dimensiones particularmente peligrosas, además del riesgo de corrientes y marejadas.

El Centro Nacional de Huracanes mantiene la advertencia de huracán para Kauai y Niihau, mientras que Oahu permanece bajo advertencia de tormenta tropical.

Hawaii registró su primera vigilancia por tornados

Uno de los aspectos inusuales asociados con Lowell fue la emisión de la primera vigilancia de tornados registrada para Hawaii, debido a la posibilidad de que algunas bandas de tormentas asociadas al huracán desarrollaran rotación.

El riesgo era especialmente relevante para Kauai y Niihau.

Aunque los tornados son poco frecuentes en Hawaii, las autoridades pidieron a los residentes mantenerse atentos a las alertas meteorológicas y buscar refugio inmediatamente si se emitía una advertencia específica.

Escuelas y oficinas públicas permanecen cerradas

La llegada de Lowell llevó a las autoridades a suspender actividades en varias zonas.

Las escuelas públicas de Kauai, las oficinas del condado y las oficinas estatales de la isla fueron cerradas este martes debido a las condiciones meteorológicas.

El gobernador de Hawái, Josh Green, había advertido que Kauai era la zona más vulnerable al paso del huracán y que las autoridades no asumirían riesgos innecesarios con la seguridad de residentes y visitantes.

También se pidió a las personas que viven en zonas costeras o áreas bajas que estuvieran preparadas para evacuar si las autoridades locales emitían una orden.

En comunidades turísticas como Poipu, en la costa sur de Kauai, las autoridades recomendaron permanecer bajo techo y evitar las carreteras. Campamentos y parques fueron cerrados como medida preventiva.

La trayectoria comienza a alejarse de Hawaii

Lowell alcanzó su punto más cercano a las principales islas hawaianas durante la noche y comenzó a desplazarse hacia el norte, alejándose gradualmente del archipiélago.

El Centro Nacional de Huracanes informó que el centro del sistema pasó al oeste de Niihau, mientras sus bandas externas continuaban afectando principalmente a Kauai.

Sin embargo, el alejamiento del centro no significa que el peligro haya terminado.

Las autoridades mantienen las advertencias debido a que las lluvias intensas, los vientos y el oleaje peligroso pueden persistir durante varias horas, además de que las inundaciones y los deslizamientos pueden continuar incluso después de que disminuyan las precipitaciones.

Los residentes fueron llamados a evitar zonas inundadas, mantenerse alejados de las costas y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia.

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