Montañista muere tras sufrir una caída en Castle Peak, una cima de 14,272 pies en Colorado

Un montañista murió después de sufrir una caída en Castle Peak, una de las cumbres de más de 14,000 pies de Colorado, ubicada al sur de Aspen.

El accidente ocurrió el domingo 6 de septiembre en la cara norte de la montaña, que alcanza aproximadamente 14,272 pies de elevación en la cordillera Elk. La identidad de la víctima no había sido divulgada por las autoridades.

La Oficina del Sheriff del condado de Gunnison recibió el aviso sobre el escalador poco después del mediodía y solicitó asistencia de la Oficina del Sheriff del condado de Pitkin debido a la ubicación del incidente.

Mountain Rescue Aspen desplegó un operativo que incluyó vehículos todoterreno y un helicóptero de Flight for Life para localizar y acceder hasta la zona donde se encontraba el montañista.

Rescatistas llegaron a casi 13,000 pies

El helicóptero localizó al escalador desde el aire y posteriormente regresó a Aspen para trasladar a integrantes adicionales de Mountain Rescue Aspen hasta un punto lo más cercano posible al lugar del accidente.

Los rescatistas alcanzaron al montañista aproximadamente a las 3:58 p. m. y determinaron que había sufrido lesiones fatales.

En total, 21 integrantes de Mountain Rescue Aspen participaron en la operación. Debido a las características del terreno, la evacuación requirió un sistema técnico de descenso para retirar cuidadosamente el cuerpo de la montaña.

Todos los miembros del equipo habían abandonado el área aproximadamente a las 8:14 p. m., de acuerdo con la información difundida por Mountain Rescue Aspen.

Otros excursionistas presenciaron la caída

Personas que se encontraban en las inmediaciones presenciaron el momento de la caída.

Rebecca Rees relató posteriormente en Facebook que ella y otros excursionistas vieron lo ocurrido. Según su testimonio, uno de los presentes, identificado como Robert, se desplazó inmediatamente hacia el montañista para intentar ayudarlo, aun cuando hacerlo implicaba exponerse al peligro del terreno.

Rees señaló que, aunque el hombre no sobrevivió, no estuvo solo durante sus últimos momentos.

La testigo también destacó la rapidez y el trato humano de los equipos que participaron en el operativo, pese a las dificultades para acceder a una zona situada a gran altura.

Autoridades recuerdan los riesgos del montañismo

Tras el accidente, Mountain Rescue Aspen y la Oficina del Sheriff del condado de Pitkin recomendaron a quienes realizan actividades en zonas remotas que se preparen adecuadamente antes de emprender una ruta.

Las autoridades aconsejaron conocer de antemano el recorrido, las condiciones del terreno y las capacidades necesarias para afrontar la actividad.

Castle Peak forma parte de los llamados “14ers” de Colorado, montañas cuya cumbre supera los 14,000 pies y que atraen a numerosos excursionistas y montañistas.

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