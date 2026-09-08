Niño es hospitalizado tras ser atacado por un caimán en Florida

Un menor fue hospitalizado después de ser atacado por un caimán de entre 9 y 12 pies de largo mientras nadaba en una zona donde está prohibido hacerlo en Florida durante el feriado del Día del Trabajo.

El ataque ocurrió el lunes por la tarde en Weeki Wachee Preserve, en el condado de Hernando. El menor, cuya edad y sexo no fueron divulgados, sufrió mordeduras en un brazo y una pierna.

Los médicos lo trasladaron al Bayonet Point Hospital, donde fue atendido por lesiones que no ponían en peligro su vida, informó la Oficina del Sheriff del condado de Hernando.

Los niños quedaron atrapados en un banco de arena

Según las autoridades, el menor se encontraba con varios niños en un banco de arena dentro de la reserva y el grupo no pudo regresar por sus propios medios a tierra firme.

Equipos de Hernando County Fire Rescue acudieron al lugar y utilizaron una embarcación tipo airboat para rescatar a los menores.

Fue durante este incidente que se conoció que uno de los niños había sido mordido por el caimán.

Las autoridades no revelaron cómo ocurrió exactamente el ataque ni cuánto tiempo permaneció el menor en el agua antes de ser trasladado al hospital.

Buscan al caimán responsable del ataque

Después del incidente, un trampero de fauna silvestre autorizado por el estado acudió al lugar y colocó trampas con la intención de capturar al animal que habría atacado al menor.

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) también inició una investigación, aunque esta está relacionada con la entrada al agua en una zona donde nadar está expresamente prohibido.

La reserva se encuentra en el oeste de Florida y abarca aproximadamente 11,200 acres. Está ubicada a unas 50 millas al norte de Tampa.

Autoridades piden respetar las zonas donde está prohibido nadar

El ataque llevó nuevamente a las autoridades a recordar los riesgos asociados con ingresar a cuerpos de agua donde existen restricciones.

La Oficina del Sheriff del condado de Hernando pidió a residentes y visitantes respetar las señales colocadas en las áreas naturales y evitar entrar al agua en lugares donde esté prohibido.

“No naden en áreas donde está prohibido nadar”, reiteró la oficina del sheriff.

Las autoridades también recomendaron extremar las precauciones al acercarse a ríos, lagos y otros cuerpos de agua de Florida, donde los encuentros con caimanes pueden representar un riesgo.

El menor permanecía bajo atención médica con lesiones que no amenazaban su vida, mientras las autoridades continuaban las labores para localizar al animal.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero