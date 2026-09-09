Apple Watch Series 12 llega con sensores de salud más precisos y batería para todo el día

Apple renovó este miércoles su línea de relojes inteligentes junto con los nuevos iPhone y puso el foco en una idea muy clara. El Apple Watch ya no quiere limitarse a mostrar notificaciones, ahora busca interpretar mejor cómo responde el cuerpo durante el día, el entrenamiento y el descanso.

El Apple Watch Series 12 llega como la opción de uso diario con un diseño más personalizable, una batería pensada para aguantar la jornada completa y funciones apoyadas en Apple Intelligence.

Apple Watch Series 12 llega con diseño más personal

El Apple Watch Series 12 mantiene la silueta reconocible de la familia, con una caja delgada y ligera pensada para llevarla desde la oficina hasta la cama sin que resulte incómoda. Estará disponible en tamaños de 42 y 46 milímetros, una fórmula que conserva el equilibrio entre una pantalla amplia y un reloj que no se siente excesivo en la muñeca.

La gran novedad en el aspecto está en la variedad de acabados. Las versiones de aluminio se ofrecerán en bronce oscuro, negro, oro claro y gris espacial. Las variantes de titanio llegan en titanio natural y un nuevo tono oro radiante. Apple también abre una alternativa más llamativa con una caja de cerámica disponible en blanco perla y azul noche. Es una paleta amplia que permite que el reloj se sienta más como accesorio personal y menos como un gadget idéntico para todos.

El modelo de aluminio incorpora Ceramic Shield 2, un material que Apple describe como un 60 por ciento más resistente que el vidrio Ion-X utilizado en los Apple Watch Series 11. La mejora apunta a quienes usan el reloj sin demasiados cuidados durante el gimnasio, los trayectos diarios o las actividades al aire libre.

Las correas también reciben una buena dosis de color. La Sport Band suma opciones como oliva, borgoña, azul wildflower y verde pálido succulent. Las Sport Loop estrenan azul chambray, magenta y diseños a cuadros en borgoña y marrón claro. Incluso la Milanese Loop se adapta al nuevo catálogo con tonos oro radiante y bronce oscuro.

Sobre las cámaras, conviene dejar algo claro. Ninguno de los dos relojes incorpora cámara para fotos o video. Apple ha centrado esta generación en sensores ópticos y eléctricos de salud, micrófono, pantalla, GPS y conectividad. La cámara del iPhone sigue siendo la herramienta para capturar imágenes, mientras el Watch funciona como control remoto para encuadrar una foto, activar el disparador y revisar el resultado desde la muñeca.

Salud, batería e inteligencia en la muñeca

La principal apuesta del Apple Watch Series 12 es el nuevo Health Sensing System. Este sistema combina sensores cardíacos ópticos y eléctricos rediseñados con el chip S11 para medir la frecuencia cardiaca cada cinco segundos durante el día. Apple sostiene que el resultado ofrece la lectura de ritmo cardiaco más precisa dentro de los wearables, una afirmación basada en un estudio propio con más de 1,000 participantes.

El reloj también mide con mucha mayor frecuencia la variabilidad de la frecuencia cardiaca, conocida como HRV. Esa métrica sirve para observar señales relacionadas con el estrés y la recuperación. La información se muestra en dos lecturas, una centrada en la recuperación cotidiana y otra enfocada en la tendencia general de salud cardiovascular. Como siempre con este tipo de datos, el reloj es una herramienta de bienestar y seguimiento, no un sustituto de una evaluación médica.

La función más interesante de esta generación se llama Readiness. El reloj analiza la carga de entrenamiento reciente, los signos vitales, el descanso y la actividad para crear una puntuación diaria de cero a 10. Después propone una recomendación fácil de entender, desde recuperarse hasta darlo todo. La idea es práctica. Si una persona dormido mal, acumuló entrenamientos fuertes y muestra cambios en sus métricas, el Apple Watch puede sugerir bajar el ritmo antes de que una sesión exigente se convierta en una mala idea.

El Series 12 ofrece una autonomía de hasta 24 horas de batería en uso normal y promete hasta 10 horas de seguimiento de entrenamiento exterior. Además, una carga de 15 minutos puede aportar hasta 12 horas adicionales, un detalle útil para quienes se acuerdan del cargador justo antes de salir.

Así se integra el Apple Watch Series 12 con el iPhone

El Apple Watch Series 12 se vuelve más útil cuando se conecta con el iPhone. El reloj recoge actividad, sueño, frecuencia cardiaca y otros datos, mientras la app Salud del teléfono concentra esa información en una vista más amplia. Apple prepara además una pestaña llamada Longevity con la función Health Age, que comparará ciertas métricas del usuario con su edad real. La actualización de Salud llegará más adelante este año inicialmente en inglés de Estados Unidos.

La integración también se nota en Apple Intelligence. Con watchOS 27, Siri AI podrá entender mejor el contexto personal y responder consultas desde la muñeca. Audio Intelligence añade reconocimiento de sonidos relevantes como alarmas, sirenas, timbres o el llanto de un bebé. También incluirá Live Rewind para recuperar como texto los últimos 15 segundos de una conversación y Siri Recap para generar resúmenes de alto nivel. Apple indica que estas últimas funciones llegarán en beta más adelante este año, requerirán un iPhone 16 o posterior compatible con Apple Intelligence y comenzarán en inglés.

watchOS 27 estará disponible el 14 de septiembre para Apple Watch Series 9 o posterior, Apple Watch SE 3 y Apple Watch Ultra 2 o posterior. Requerirá un iPhone 11 o posterior, o un iPhone SE de segunda generación o posterior, con iOS 27. El sistema incorpora una nueva cuadrícula dinámica de apps, sugerencias en Smart Stack, un gesto de toque con una mano y soporte para Workout Buddy en español.

El Apple Watch Series 12 parte desde los $399 dólares en Estados Unidos. Puede reservarse desde este 9 de septiembre y llegará a tiendas el viernes 18 de septiembre en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y más de 50 países y regiones.

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