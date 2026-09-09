EE.UU. intensifica su disputa comercial con Canadá e impone más aranceles del 50% a  productos canadienses

La Casa Blanca intensificó su disputa comercial con Canadá al prohibir la importación de algunos productos canadienses, incluidas las bebidas alcohólicas, e imponer nuevos aranceles a otros bienes.

Una nueva serie de productos canadienses, desde colchones hasta botes a motor, estará sujeta a una tarifa del 50% a partir del 15 de septiembre, mientras que la prohibición de importación a diversas bebidas alcohólicas y otros productos entrará en vigor el 29 de septiembre, según órdenes ejecutivas emitidas al unísono.

Los aranceles de Canadá sobre una serie de productos de Estados Unidos entraron en vigor este martes, en represalia por las tarifas aduaneras impuestas por Washington a finales de agosto, mientras se intensifica la guerra comercial entre ambos países.

Estos aranceles del 15%, 25% y 50% afectan a unos 20,000 millones de dólares (27.600 millones de dólares canadienses) en importaciones provenientes de Estados Unidos, que abarcan por ejemplo el acero, productos lácteos, artículos electrónicos y pulpa de papel.

El monto corresponde exactamente, según Ottawa, al de los productos canadienses afectados desde el 22 de agosto por recargos estadounidenses del 50%.

Todo tiene un costo

El primer ministro Mark Carney advirtió a los canadienses que reducir los lazos económicos con Estados Unidos tendrá un costo.

“Tenemos todo lo que necesitamos para cambiar de rumbo y prosperar”, aseveró Carney. “Ese cambio de rumbo tendrá un costo. Siempre hay un costo cuando se actúa. Pero no se acerca al costo de quedarse inmóviles”, enfatizó.

Las “medidas son necesarias para proteger a nuestros trabajadores y nuestras empresas”, sostuvo el primer ministro en un vídeo publicado en YouTube en el que rechazó querer una “escalada” que no será “constructiva”.

Aunque “no se han retomado negociaciones comerciales oficiales”, “los responsables canadienses y estadounidenses siguen manteniendo conversaciones”, reconoció el martes un portavoz del negociador canadiense Dominic LeBlanc.

“Condiciones injustas”

El conflicto comercial entre los dos vecinos alcanzó una nueva dimensión desde la ruptura el 21 de agosto de las negociaciones con la Casa Blanca.

Carney acusó a Estados Unidos de haber querido imponer a su país un “mal acuerdo” de “condiciones injustas”, y de tener el objetivo de convertir a Canadá en una “filial” y “destruir” su industria, en particular la automotriz.

También justificó su postura por las condiciones fijadas por Washington sobre la lengua francesa, un tema políticamente sensible en Canadá.

Según el primer ministro, el proyecto de acuerdo ponía en cuestión el lugar de los medios francófonos en línea y la obligación de un etiquetado bilingüe en los productos vendidos en Canadá.

La Casa Blanca lo negó, asegurando no haber convertido este tema en una “línea roja”.

El martes, Donald Trump amenazó con complicar la vida a las empresas canadienses al bloquear el acceso a un programa de compras públicas que pueden representar hasta 50.000 millones de dólares anuales.

Los repetidos llamados de Trump a hacer de Canadá el estado número 51 de Estados Unidos caen muy mal en el país vecino, así como la reciente firma de un decreto para cambiar el nombre del lago Ontario, cuyas aguas comparten ambas naciones, por “lago América”.

En respuesta, el primer ministro de la provincia canadiense de Columbia Británica, David Eby, desveló el martes grandes letreros antes de su instalación en la frontera con la leyenda: Canadá “NUNCA será el estado 51 ¡Lo siento!”.

Intercambio de críticas

El cruce de críticas no ha cesado en las últimas dos semanas. Trump amenazó el lunes con bloquear las ventas del fabricante aeronáutico canadiense Bombardier, antes de la entrada en vigor de la respuesta canadiense.

Las amenazas sobre Bombardier preocupan a dos senadores republicanos del estado de Kansas, donde la empresa canadiense emplea a más de 1.000 personas.

“Voy a luchar para mantener en Kansas los más de 1.200 puestos de trabajo de Bombardier. Ya he llevado esa preocupación al Despacho Oval”, publicó el senador Roger Marshall en X.

El presidente estadounidense también amenazó a la industria automotriz, un sector clave en Canadá, con una subida de los aranceles del 25% al 50% a partir del 1 de enero.

Apoyado por la opinión pública canadiense, Carney está haciendo una apuesta económicamente arriesgada, dado que Canadá depende en gran medida de su vecino.

Cerca del 60% de las importaciones de Canadá provienen de Estados Unidos y alrededor del 70% de sus exportaciones se dirigen a ese país.

Para ayudar a los sectores afectados, su gobierno desbloqueó 7.500 millones de dólares canadienses (5.400 millones de dólares) para apoyar a las empresas.

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