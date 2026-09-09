Entre lágrimas, Kate del Castillo le dice adiós a “La Reina del Sur”: “Son muchas emociones”

La actriz mexicana Kate del Castillo ha culminado las grabaciones de la cuarta temporada de “La Reina del Sur” y a través de redes sociales compartió cómo vivió esta despedida al reconocido personaje que le dio fama internacional: ‘Teresa Mendoza’.

Una vez concluido el rodaje de la serie de Telemundo, la artista recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un video en el que reflexionó sobre las experiencias recolectadas durante su estancia en Colombia.

“Quiero pedir una disculpa de antemano si me pongo sentimental, pero ha sido un día increíble, lleno de emociones. Estoy hoy terminando la cuarta temporada de La reina del sur, estoy de regreso en el departamento que me ha acogido durante varias temporadas aquí en Colombia, que es ya parte de mí, ya me siento colombiana“, arrancó su mensaje la famosa de 53 años.

De acuerdo con su testimonio, decir “adiós” a ‘Teresa Mendoza’ no es tarea fácil por las enseñanzas que le ha brindado desde que se incorporó al proyecto por allá del 2011.

“Son muchas emociones porque es difícil como actriz encontrar un personaje tan gratificante, tan hermoso, tan lleno de contradicciones, una antiheroína en todos los sentido“, recalcó.

Kate del Castillo aprovechó los micrófonos para agradecer a todas aquellas personas que hicieron posible la realización de “La Reina del Sur”, un proyecto que traspasó fronteras y conquistó a los televidentes, mismo que llegará a su fin con esta cuarta temporada.

“Gracias Arturo Pérez Reverte porque tú creaste este personaje y tú diste el sí y tu bendición para que yo interpretara a uno de tus personajes favoritos, Teresa Mendoza, así que gracias Arturo por escribir algo tan hermoso; espero haber llegado al nivel”, añadió.

No obstante, la actriz de 53 años reconoce que el mayor regalo ha sido el cariño y apoyo que el público les ha brindado a lo largo de los años. “Sin ustedes ‘La Reina’ no sería nada”, afirmó en el audiovisual sin poder contener el llanto.

Kate del Castillo finalizó su mensaje diciendo: “Perdón que esté tan sentimental, pero son lágrimas de gusto, de nostalgia, de cansancio también; quería decirles que así son las cosas cuando uno termina y que sin ustedes esto no se hubiera hecho posible. Gracias por seguir a ‘La Reina’. Espero que esta temporada les llegue al corazón como yo disfruté cada uno de mis llamados“.

La temporada final de “La Reina del Sur” tiene programado estrenarse en 2027 y su sinopsis confirma que la trama seguirá a ‘Teresa Mendoza’ años después de haber construido una nueva vida en Madrid, donde tiene un exitoso restaurante y disfruta de una vida cotidiana junto a su hija, Sofía, y su aliado, Oleg. Sin embargo, una tragedia lo cambiará todo.

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