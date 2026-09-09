Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de septiembre de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
PISCIS – HORÓSCOPO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026
No te detengas por miedo si estás por realizar un viaje, cambiar de rumbo o aventarte a una experiencia distinta, porque este 09 de septiembre se te acomodan varias situaciones que anteriormente parecían más enredadas que audífonos guardados en bolsa. Hay movimiento favorable para ti, pero también tendrás que aprender a confiar en tus decisiones. Últimamente preguntas demasiado qué harían los demás en tu lugar y terminas más confundido que al principio. Recuerda que los consejos se escuchan, pero la última palabra la tienes tú, porque nadie va a cargar con las consecuencias de tus decisiones.
En el amor tendrás que poner las cartas sobre la mesa. Si tienes pareja, existen asuntos que aparentemente quedaron enterrados, pero nomás les soplan poquito y vuelven a salir como muerto mal enterrado. Reclamos, errores antiguos, conversaciones pendientes o cierta desconfianza podrían provocar una discusión. No quieras resolver problemas nuevos utilizando pleitos viejos. Si decidiste perdonar, perdona de verdad; y si aquello todavía te quema por dentro, entonces háblalo claramente. Una relación no puede avanzar si uno va manejando y el otro sigue mirando por el retrovisor.
Para Piscis que anda soltero o soltera, habrá una persona que comenzará a despertar curiosidad, pero esta vez no será únicamente por el físico. Una conversación, coincidencia o encuentro inesperado podría hacerte pensar más de la cuenta. Ve despacio, porque tú tienes la mala costumbre de recibir tres mensajes bonitos y mentalmente ya estás escogiendo los centros de mesa para la boda. Conoce primero el terreno antes de construir la casa.
Vienen cambios muy perros relacionados con tus sentimientos y tu manera de poner límites. Te estás dando cuenta de que callarte para evitar problemas únicamente consigue que los problemas se hagan gordos. Di lo que piensas sin necesidad de aventar veneno. No tengas miedo de expresar lo que necesitas, porque quien realmente te aprecia buscará entenderte; quien se ofenda porque comenzaste a poner límites seguramente estaba demasiado cómodo aprovechándose de que nunca decías que no.
En cuestiones económicas comenzarás a visualizar una salida a una preocupación que te venía quitando tranquilidad. Puede presentarse un ingreso, pago pendiente, oportunidad para vender algo, recuperar dinero o encontrar una manera distinta de generar recursos. Pero tampoco te emociones y quieras gastarte hasta lo que todavía no cae. El dinero que llegue deberá tener destino, porque si lo administras con las patas volverás al mismo hoyo preguntándote por qué nunca te alcanza.
También será buen momento para desempolvar un sueño o proyecto que has dejado detenido. No necesitas tener todo resuelto para comenzar; necesitas disciplina. Avanza aunque sea poco, porque esperar las condiciones perfectas es una manera muy elegante de seguir haciéndote menso.
Mucho ojo porque saldrán verdades y secretos que permanecieron ocultos. Algo que escucharás podría cambiar la imagen que tenías de cierta persona. Antes de hacer un mitote tamaño catedral, confirma los hechos. Habrá información verdadera, pero también gente agregándole de su cosecha porque nunca falta quien lleva el chisme y todavía le pone moño.
Este 09 de septiembre tu mayor aprendizaje será entender que descubrir una verdad puede doler, pero vivir engañado sale mucho más caro. Quédate con quien sea claro contigo, cuida tu dinero, atrévete a avanzar con ese proyecto y deja de cargar asuntos que ya cumplieron su fecha de caducidad. Septiembre todavía tiene movimientos importantes para ti y mientras menos equipaje emocional cargues, más lejos vas a llegar.
ACUARIO – HORÓSCOPO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Ya va siendo hora de que te desprendas de traiciones, decepciones y corajes que llevas cargando como si te pagaran renta por tenerlos metidos en la cabeza. Este 09 de septiembre de 2026 tendrás que comprender que perdonar no significa volver a confiar ni darle nuevamente entrada a quien ya te demostró de qué pata cojea. Puedes soltar el resentimiento y aun así cerrar la puerta con doble llave. El pasado ya dio lo que tenía que dar y seguir escarbándole es como buscar comida buena en un refrigerador que lleva tres meses desconectado: nomás vas a encontrar cosas echadas a perder.
En cuestiones del corazón, mucho ojo si tienes pareja, porque podrías comenzar a darte cuenta de que estás entregando más de lo que recibes. No necesariamente significa que exista una traición, sino que puede haber un desequilibrio en atención, detalles, comunicación o interés. Antes de hacer una novela de las nueve y mandar todo a la fregada, observa los hechos. El cariño también se demuestra con acciones y tú necesitas dejar de conformarte con promesas bonitas que después se las lleva el aire.
También procura no convertirte en investigador privado nomás porque viste un “me gusta”, una conexión a deshoras o una reacción sospechosa en redes sociales. Pregunta antes de inventarte una película completa, porque tu imaginación cuando se pone tóxica produce más capítulos que cualquier telenovela. Sin embargo, si las señales son claras, tampoco quieras tapar el sol con un dedo por miedo a quedarte solo o sola.
Para quienes están solteros se visualiza movimiento sentimental interesante. Una persona podría aparecer de manera inesperada y despertar una atracción bastante fuerte. No será precisamente de esas conexiones tibias donde uno pregunta hasta el signo zodiacal para tener tema de conversación; aquí podría existir química desde el comienzo. Disfruta, conoce y deja que las cosas avancen naturalmente, pero no entregues hasta las escrituras de la casa en la primera semana.
Además, andarás con la hormona alborotada y el atractivo bastante subido de tono, así que toma tus precauciones si no quieres que una noche de “a ver qué pasa” termine nueve meses después con pañales, biberones y cara de “¿en qué momento pasó esto?”. La fertilidad podría andar fuerte durante estas fechas, así que responsabilidad ante todo, porque calentura sin precaución después sale más cara que boda improvisada.
En trabajo, negocios o proyectos personales tendrás ideas muy buenas, pero deberás aprender a trabajar calladito. No anuncies cada movimiento antes de hacerlo. Hay personas cercanas que preguntan demasiado y ayudan demasiado poquito. Algunos quieren saber tus planes no para apoyarte, sino para compararse contigo, adelantarse o comenzar con su clásica cantaleta de que “eso no va a funcionar”. Tus proyectos necesitan acciones, no audiencia.
Se aproximan cambios importantes que inicialmente podrían sacarte de tu zona de comodidad. Podría modificarse una responsabilidad, dinámica laboral, ingreso o acuerdo que dabas por seguro. No te espantes antes de tiempo: lo que parece desacomodo podría terminar colocándote donde realmente necesitas estar.
Este 09 de septiembre aprende a seleccionar mejor quién merece conocer tus asuntos. No toda sonrisa significa amistad ni toda persona que pregunta cómo estás quiere verte bien. Habla menos de tus planes, trabaja más por ellos y deja que los resultados hagan el mitote cuando llegue el momento. En el amor exige reciprocidad, en tus decisiones utiliza cabeza y corazón por partes iguales y, sobre todo, deja de regresar emocionalmente a lugares de donde la vida ya tuvo que sacarte a empujones.
CAPRICORNIO – HORÓSCOPO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Unos planes no te salieron como esperabas y quizás todavía traes atravesado el coraje de haber invertido tiempo, ganas o dinero en algo que terminó quedando a medias. Este 09 de septiembre de 2026 necesitas dejar de interpretar cada tropiezo como señal de que vas por el camino equivocado. A veces la vida te cierra una puerta porque detrás nomás había puro mugrero. Lo que no funcionó te dejó información valiosa para que tu siguiente movimiento sea más inteligente. Cambia la estrategia, no necesariamente la meta.
Traerás una nostalgia medio canija y podría darte por recordar a una persona del pasado. Una canción, fotografía, sueño o comentario hará que regresen emociones que creías guardadas. Hasta podrías sentir ganas de buscarla, escribirle o averiguar discretamente qué ha sido de su vida. Antes de hacerlo pregúntate algo: ¿extrañas realmente a esa persona o extrañas cómo te sentías durante aquella etapa? Porque son cosas muy distintas. No confundas nostalgia con destino, que luego uno destapa una olla vieja y descubre por qué la había dejado tapada.
Si estás en una relación, evita descargar tus frustraciones personales sobre tu pareja. Podrías andar menos paciente y contestar con la delicadeza de una patada en la espinilla. Tu pareja no tiene por qué pagar los platos que rompió alguien más. Hablar de tus preocupaciones será mucho más productivo que andar esperando que la otra persona adivine qué demonios tienes.
En trabajo viene una sacudida necesaria. Si quieres crecer, ganar más o alcanzar una posición distinta, tendrás que modificar la manera en que vienes haciendo ciertas cosas. Seguir aplicando la misma fórmula esperando resultados diferentes nomás te hará perder tiempo. Se marca la posibilidad de aprender una herramienta, asumir una responsabilidad nueva, acercarte a una persona con experiencia o encontrar una manera más eficiente de mostrar lo que sabes hacer. Tienes capacidad de sobra, pero a veces esperas demasiado para levantar la mano.
También deberás cuidar tus gastos durante estos días. Podría aparecer una compra tentadora que realmente no necesitas. No conviertas un momento de estrés en una deuda de varios meses. Antes de sacar la tarjeta pregúntate si quieres aquello o simplemente necesitas sentir que te estás dando un premio. Tu economía agradecerá que dejes reposar ciertas decisiones por unas horas antes de abrir la cartera.
Tu energía podría sentirse irregular. Habrá momentos en que quieras hacer veinte cosas y otros en los que hasta contestar un mensaje te dará flojera. Más que exigirte funcionar como máquina, organiza tus pendientes y dale prioridad al descanso. Si presentas síntomas persistentes o algo fuera de lo habitual, atiéndelo profesionalmente en lugar de andar diagnosticándote con lo primero que encuentres en internet.
Una decisión importante comenzará a tomar forma y tendrá relación con algo que quieres mejorar antes de terminar el año. No tendrás todas las respuestas inmediatamente, pero sí comenzarás a distinguir cuál camino te conviene. Tu intuición será útil siempre que la acompañes con hechos, porque el corazón orienta, pero tampoco hay que mandarlo solo a manejar el camión.
Este 09 de septiembre tu mayor ventaja será la paciencia bien utilizada. No necesitas correr detrás de todo ni demostrarle nada a nadie. Capricornio entra en una etapa donde los movimientos pequeños pero constantes tendrán más peso que las decisiones tomadas por desesperación. Lo que parecía detenido comenzará a destrabarse cuando dejes de aferrarte a cómo suponías que debían suceder las cosas. Mira hacia adelante, cambia lo que ya no funciona y recuerda que perder un plan no significa perder el futuro.
SAGITARIO – HORÓSCOPO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Noticias inesperadas relacionadas con tu familia podrían moverte el tapete este 09 de septiembre de 2026. No necesariamente tienes que pensar inmediatamente en lo peor, pero sí podría tratarse de una situación que requiera atención, apoyo o estar más pendiente de una persona cercana. Si existe algún asunto de salud, evita jugarle al doctor y mejor procura que quien lo necesite reciba atención adecuada. También podrías enterarte de algo familiar que llevaba tiempo cocinándose a escondidas y que finalmente saldrá a relucir.
En cuestiones de dinero necesitas comenzar a apretarte un poquito el cinturón, porque últimamente podrías estar gastando como si tuvieras un tío millonario a punto de heredarte hasta los calzones. Se aproximan compromisos económicos que podrían agarrarte con los bolsillos temblando si continúas comprando cosas que realmente no necesitas. No se trata de vivir contando cada tortilla, sino de aprender a distinguir entre darte un gusto y andar tapando emociones con compras. Haz un pequeño colchón económico, porque durante las próximas semanas agradecerás tener algo guardado.
En trabajo se abre una oportunidad interesante, pero vendrá acompañada de una condición: tendrás que actualizarte. Puede tratarse de aprender un programa, realizar algún trámite, renovar documentos, tomar capacitación, adquirir conocimientos nuevos o demostrar que puedes hacer algo que hasta ahora no habías necesitado. No lo dejes para después, porque cuando la oportunidad llegue podrías andar corriendo como gallina sin cabeza buscando resolver en dos días lo que pudiste preparar con semanas de anticipación.
Hay un cambio laboral que podría terminar beneficiando directamente tu economía. Quizás inicialmente no te encante porque implicará modificar horarios, responsabilidades, equipo de trabajo o hasta la manera en que vienes haciendo las cosas. No rechaces automáticamente aquello que rompe tu rutina. A veces la bendición llega disfrazada de una friega nueva y uno la quiere regresar porque no venía envuelta con moñito.
También deberás vigilar mucho tu carácter. Habrá mañanas en que despertarás con ganas de mandar hasta al perro del vecino por un tubo, pero recuerda que levantarte atravesado no significa que todo mundo tenga que pagar los platos rotos. Una mala contestación podría generar un conflicto innecesario con alguien del trabajo, familia o pareja. Antes de soltar la lengua pregúntate si realmente estás molesto con esa persona o simplemente estás descargando cansancio acumulado.
En el amor las mentiras “piadosas” podrían convertirse en mentirotas con patas. Si tienes pareja, evita ocultar información pensando que así evitarás una discusión. Lo que hoy parece insignificante mañana podría descubrirse de la manera menos conveniente y entonces el problema ya no será lo sucedido, sino haberlo escondido. La confianza tarda mucho en construirse y puede quedar toda madreada por cinco minutos de cobardía.
Si estás soltero o soltera, alguien podría acercarse con bastante seguridad y hacerte sentir nuevamente ese cosquilleo que creías dormido. Pero observa bien cómo actúa cuando no está intentando impresionarte. Cualquiera puede ponerse perfume para la primera cita; el verdadero aroma sale cuando se acaba la actuación.
Este 09 de septiembre tendrás una oportunidad importante para acomodar prioridades. Sagitario necesita dejar de vivir únicamente resolviendo lo urgente y comenzar a construir lo importante. Ahorra, actualízate, cuida cómo reaccionas y no desperdicies una oportunidad por miedo al cambio. Lo que viene puede mejorar bastante tu situación, pero tendrás que demostrar que ya aprendiste que la suerte ayuda mucho más cuando te encuentra preparado y no echado en la hamaca esperando milagros.
ESCORPIÓN – HORÓSCOPO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026
No te metas en pleitos que ni te corresponden ni permitas que cualquier hijo de vecino te saque de tus casillas, porque este 09 de septiembre de 2026 podrías andar con la paciencia más corta que sueldo después de pagar las deudas. Habrá personas que parecerán especialistas en picarte donde saben que brincas, pero ahí estará tu verdadera prueba: aprender a retirarte antes de convertir una tontería en un problema grande. No todas las batallas merecen tu tiempo y mucho menos tu tranquilidad. A veces ganar significa simplemente dejar hablando sola a la gente.
Tu cuerpo comenzará a pedirte ciertos cambios. No porque tengas que convertirte mañana en modelo de calendario, sino porque necesitas sentirte mejor contigo mismo. Si llevas tiempo queriendo iniciar ejercicio, mejorar tu alimentación, dormir mejor o modificar algún hábito, deja de esperar al famoso lunes que nunca llega. Comienza con lo que puedas y mantén constancia. No necesitas matarte tres horas en el gimnasio para después cenarte hasta el mantel; necesitas equilibrio y disciplina.
En cuestiones familiares se aproximan momentos bastante agradables que podrían ayudarte a recuperar una conexión que últimamente habías descuidado. Una reunión, comida, celebración improvisada o simplemente una conversación larga podría hacerte recordar quiénes han estado presentes cuando las cosas se ponen color de hormiga. Disfruta estos momentos sin estar pegado al teléfono como si fueras operador de la NASA. Hay recuerdos que merecen vivirse primero y publicarse después, si acaso.
En el amor se comienza a abrir una etapa diferente. Si estás soltero o soltera, podrías conocer a alguien que inicialmente no encaje con el tipo de persona que normalmente te llama la atención. Precisamente ahí podría estar lo interesante. Has repetido ciertos patrones sentimentales tantas veces que ya deberías cobrarles renta. Esta ocasión conviene permitirte conocer a alguien sin compararlo con tus exparejas ni ponerle exámenes que corresponden a errores cometidos por otras personas.
También necesitas sacar de una vez por todas el rencor que todavía guardas hacia alguien que te lastimó. No significa reconciliarte ni mandarle flores. Significa dejar de permitir que esa persona siga ocupando espacio en tu cabeza sin pagar un quinto. Mientras tú sigues recordando lo sucedido, probablemente el otro anda bien campante comiéndose unos tacos. Suelta por tu propia paz.
En cuestiones laborales podría comenzar a rondarte seriamente la idea de un cambio. El cansancio, los horarios o cierta dinámica repetitiva están haciendo que pierdas entusiasmo. Antes de mandar todo al demonio, revisa opciones. Podría existir posibilidad de modificar horario, responsabilidad, área o incluso comenzar a buscar algo diferente sin abandonar todavía lo seguro. Haz movimientos inteligentes y no decisiones tomadas después de un día pesado.
Además, durante las próximas semanas podrías descubrir una habilidad tuya que tiene potencial para convertirse en ingreso adicional. Algo que sabes hacer y consideras sencillo podría tener valor para otras personas. Observa qué te preguntan, qué te piden o en qué suelen buscar tu ayuda, porque por ahí podría aparecer una oportunidad que no habías contemplado.
Este 09 de septiembre será importante que administres mejor tu energía. Has estado queriendo resolver demasiado al mismo tiempo y por eso terminas cansado hasta de cosas que normalmente disfrutas. Escorpión necesita seleccionar prioridades: primero tu paz, después tus responsabilidades y finalmente los problemas ajenos. No quieras salvar a todo mundo mientras tú andas con el agua hasta el pescuezo.
Vienen días buenos, pero tendrás que disfrutarlos sin estar buscando dónde está la trampa. Mejora tus hábitos, abre espacio para personas nuevas, revisa tus opciones laborales y deja el pasado donde pertenece. La vida comienza a mostrarte caminos diferentes; nomás no seas terco queriendo regresar por la misma calle donde ya sabes perfectamente que hay un mendigo bache.
VIRGO – HORÓSCOPO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Despréndete de una vez por todas de esas personas del pasado que cada cierto tiempo regresan como humedad en temporada de lluvia: nomás aparecen para mancharte la pared y darte dolores de cabeza. Este 09 de septiembre de 2026 será importante que observes quién realmente aporta tranquilidad a tu vida y quién solamente llega cuando necesita atención, dinero, favores o alguien que le resuelva sus broncas. No confundas antigüedad con lealtad, porque conocer a alguien desde hace muchos años no significa que todavía merezca un lugar privilegiado en tu presente.
También necesitas cuidar mucho más el ambiente que te rodea. Tu casa, habitación y espacio de trabajo podrían necesitar una buena acomodada. Deshazte de objetos que ya no utilizas, papeles acumulados y recuerdos que únicamente sirven para regresarte mentalmente a situaciones que ya terminaron. A veces uno quiere que lleguen cosas nuevas mientras tiene hasta el último rincón ocupado con tiliches del ayer. Haz espacio físicamente y también emocionalmente.
En cuestiones de amistad habrá alguien que demostrará con hechos que sí está para ti. Valora muchísimo esa relación porque durante los próximos meses podrías necesitar consejo, compañía o simplemente una persona capaz de escucharte sin convertir tus problemas en el chisme del día. Tú también aprende a corresponder. No busques a tus amistades únicamente cuando el barco se está hundiendo; comparte también los días buenos.
En el terreno laboral se visualizan movimientos importantes. Si estás cansado de tu empleo actual, comenzarás a contemplar seriamente otras posibilidades. Podría aparecer una oferta, recomendación, entrevista o contacto capaz de acercarte a un escenario más conveniente. Sin embargo, no te me emociones y renuncies nomás porque alguien te dijo “luego te hablamos”. Primero asegura condiciones, sueldo, horarios y estabilidad; después haces tu movimiento. Más vale pájaro en mano que andar comiendo aire mientras Recursos Humanos decide si te marca.
Para Virgo que trabaja por su cuenta, habrá oportunidad de recuperar un cliente, conseguir una recomendación o darle nueva vida a algo que parecía estancado. Tu clave estará en organizarte mejor y dejar de regalar tu trabajo por pena de cobrar. Una cosa es ser buena gente y otra trabajar de a gratis mientras los demás hasta gracias te quedan debiendo.
En el amor, si estás soltero o soltera, abrirás los ojos y descubrirás que tienes más pegue del que imaginabas. El problema es que algunos interesados han sido tan discretos que tú ni enterado. Una persona podría comenzar a hacer más evidente su intención mediante mensajes, invitaciones o atenciones pequeñas. No descartes inmediatamente a alguien porque no cumple con la lista absurda de requisitos que traes en la cabeza. A veces el mejor paquete llega sin la envoltura que esperabas.
Si tienes pareja, será buen momento para romper un poco la rutina. No necesitas gastar una fortuna; una salida improvisada, cocinar juntos o cambiar el escenario puede devolver cierta chispa que estaba quedándose dormida. El amor también se empolva cuando siempre se hace lo mismo.
Este 09 de septiembre sal de casa, muévete, acepta alguna invitación y permite que te dé el aire. Has cargado demasiado tiempo asuntos que necesitaban solución y comenzarás a cerrar uno particularmente incómodo. Virgo entra en días donde seleccionar correctamente personas, oportunidades y prioridades será fundamental. Quédate donde exista reciprocidad, busca mejores horizontes sin soltar lo seguro antes de tiempo y recuerda: la paz cuesta mucho conseguirla como para andar regalándosela al primer metiche que llegue con problemas ajenos.
LIBRA – HORÓSCOPO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Una noticia que llega desde lejos podría cambiarte el humor y hasta modificar planes que dabas por seguros. Este 09 de septiembre de 2026 habrá movimiento relacionado con personas que viven en otra ciudad o país, trámites, viajes, documentos o una propuesta que inicialmente te agarrará en curva. No respondas inmediatamente por emoción; escucha, pregunta y revisa bien las condiciones antes de comprometerte. Lo que viene puede resultar favorable, pero necesitarás cabeza fría para distinguir una oportunidad verdadera de puro jarabe de pico.
También deja de andar queriendo cobrarte cada cosa que te hacen. Cuando alguien te falla, tu memoria se vuelve archivo histórico y eres capaz de recordar hasta lo que te hicieron en la primaria. No necesitas regresar cada golpe ni demostrar que puedes ser más canijo. Hay personas que solitas terminan tropezándose con las piedras que aventaron. Tú sigue tu camino, porque cargar resentimientos es como traer una bolsa de basura esperando que el olor moleste al vecino.
Se aproxima una celebración importante. Podría tratarse de una boda, compromiso, embarazo, cumpleaños o reunión que juntará personas que hacía tiempo no coincidían. Te la vas a pasar a toda madre siempre y cuando no llegues con cara de inspector buscando quién engordó, quién terminó con quién o quién trae pareja nueva. Diviértete y aprovecha para reconectar con personas que genuinamente te caen bien.
Precisamente necesitas romper con una rutina que ya comienza a pesarte. Has estado repitiendo horarios, lugares y actividades hasta sentir que todos los días vienen fotocopiados. Haz algo diferente durante estas fechas. No necesitas agarrar un avión y desaparecer tres meses; basta con cambiar pequeños hábitos, aceptar una invitación o recuperar alguna actividad que abandonaste. Tu mente necesita estímulos nuevos.
En el trabajo cuida el exceso de presión. Podrías querer resolver pendientes de todos y terminar con la cabeza hecha matraca. Organiza prioridades y aprende a decir: “eso puede esperar”. Si presentas dolores de cabeza intensos, recurrentes o cualquier otro síntoma preocupante, no lo atribuyas automáticamente al estrés y busca valoración profesional. Una cosa es andar ocupado y otra acostumbrarte a sentirte mal.
Si tienes pareja, el celular podría convertirse en tercero en discordia. De nada sirve estar juntos si uno está viendo videos y el otro contestando mensajes como secretaria de presidencia. Necesitan recuperar presencia y conversación. También podrían aclararse diferencias que venían arrastrando, pero únicamente si ambos hablan con la verdad. Las medias verdades son mentiras maquilladas y tarde o temprano se les corre el rímel.
Para Libra soltero o soltera, alguien podría comenzar a llamar tu atención por su manera de conversar y no únicamente por el físico. Déjate sorprender. Has descartado personas demasiado rápido por pequeños detalles y después terminas persiguiendo a quienes desde el principio traían más focos rojos que feria de pueblo.
No hagas cambios drásticos únicamente porque amaneciste aburrido de tu situación actual. Si estás pensando cambiar de empleo, terminar una relación, mudarte o realizar una inversión importante, date unos días para revisar motivos y consecuencias. Tu intuición te va a orientar, pero necesita silencio para escucharse; si preguntas opinión a veinte personas terminarás con veintiún respuestas porque hasta tú vas a cambiar de parecer.
Este 09 de septiembre Libra comienza a recuperar equilibrio precisamente cuando deja de reaccionar a todo. No te vengues, no corras, no decidas desde el enojo y tampoco desperdicies los buenos momentos mirando una pantalla. Se aproximan noticias, celebraciones y conversaciones capaces de acomodar varias piezas. Lo importante será estar presente cuando sucedan, porque algunas oportunidades llegan despacito y, si andas distraído viendo la vida de los demás, se te pueden pasar enfrente sin que siquiera las reconozcas.
LEO – HORÓSCOPO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026
En el amor se te comienza a mover el gallinero y de una manera que no esperabas. Este 09 de septiembre de 2026 podrías descubrir que alguien cercano te mira con otros ojos desde hace tiempo. Puede ser una amistad, conocido o esa persona que nunca falla en ponerle reacción a tus historias y aparece más rápido que cobrador en quincena cada vez que publicas algo. Antes de descartarla porque “no es tu tipo”, date oportunidad de conocer sus verdaderas intenciones. A veces andas buscando lejos lo que lleva meses haciéndote ojitos enfrente de tus narices.
Si estás soltero o soltera, septiembre trae posibilidades reales de comenzar una historia distinta, pero tendrás que quitarte ciertas mañas. No quieras que alguien pague los platos que rompieron tus exparejas. Si vas a conocer a una persona nueva, conócela desde cero y no desde las heridas que todavía cargas. Tampoco confundas atención con compromiso: que te mande buenos días, corazones y hasta bendiciones para tu abuelita no significa que ya quiera casarse contigo. Deja que los hechos hablen.
Si tienes pareja, necesitarás cuidar muchísimo tu manera de reaccionar. Traerás días en que tu carácter estará más bravo que perro cuidando carnicería y podrías contestar de mala manera por situaciones que ni siquiera tienen relación con tu pareja. Nadie tiene la obligación de soportarte solamente porque amaneciste con el huarache atravesado. Antes de armar pleito, identifica qué te está molestando realmente.
No te desesperes porque algunos planes siguen sin salir como tú querías. Has querido apresurar procesos que necesitan madurar y por andar empujando podrías terminar echando a perder algo que iba caminando bien. Hay una respuesta, trámite, propuesta o asunto personal que comenzará a acomodarse, pero no precisamente bajo tus tiempos. Aprende que tardanza no siempre significa negativa.
También vienen cambios importantes en tu imagen. Podrías decidir modificar tu cabello, ropa, alimentación, entrenamiento o algún detalle físico que llevabas tiempo queriendo mejorar. Hazlo porque quieres sentirte bien contigo, no para demostrarle nada a quien no supo valorarte. Nada más no quieras transformarte completamente en tres días, porque luego te da la desesperación, haces veinte cosas juntas y terminas pareciendo remodelación sin arquitecto.
En cuestiones económicas tendrás que andar muy vivo con tus pertenencias. No significa que debas caminar abrazando la cartera como estampita de santo, pero sí conviene prestar atención en lugares concurridos, transporte, reuniones o establecimientos donde puedas distraerte. Revisa celular, llaves, documentos y tarjetas antes de retirarte de cualquier sitio. Muchas pérdidas suceden más por descuido que por mala suerte.
En trabajo o negocio surgirá una situación que pondrá a prueba tu capacidad para negociar. No aceptes inmediatamente la primera condición que te presenten. Pregunta, compara y aprende a ponerle precio a tu esfuerzo. Has regalado demasiado tiempo por quedar bien y después eres tú quien termina cargando trabajo ajeno mientras otros se llevan hasta las felicitaciones.
Este 09 de septiembre Leo necesita entender que no todo se consigue rugiendo. Algunas puertas se abrirán con paciencia, otras con inteligencia y una que otra simplemente dejará de importarte cuando descubras algo mejor. Cuida tu carácter, tus pertenencias y principalmente tu corazón. Hay movimiento sentimental, renovación personal y decisiones que pueden mejorar bastante lo que resta de septiembre. Pero deja que las cosas demuestren lo que son antes de ponerles nombre, apellido y hasta fecha de boda.
CÁNCER – HORÓSCOPO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Si no tienes pareja, deja de comportarte como viuda de alguien que ni se ha muerto y aprovecha tu soltería como Dios manda. Este 09 de septiembre de 2026 necesitas disfrutar más de tu familia, amistades, salidas y hasta de esos planes improvisados que después terminan siendo los mejores. No pongas tu felicidad en pausa esperando que llegue una pareja, porque cuando aparezca alguien tendrás que repartir tiempos y prioridades. Ahorita que tienes libertad, úsala, que luego hasta para ir por unos tacos tendrás que andar avisando dónde estás.
También llegó el momento de ponerle un alto definitivo a quienes han querido pasarse de listos contigo. Has tolerado comentarios, actitudes y desplantes por evitar problemas, pero una cosa es ser paciente y otra convertirte en tapete. Habla cuando algo te moleste. No necesitas gritar ni hacer un mitote monumental; basta con dejar claros tus límites. Y recuerda una regla muy sencilla: quien no te da para el gasto, no paga tus cuentas y tampoco resuelve tus problemas, menos derecho tiene de decirte cómo vivir.
En el amor podrían aparecer encuentros bastante intensos y hasta un amor de una noche que te deje sentimientos medio revueltos. Disfrutar no tiene nada de malo entre adultos que saben lo que hacen, pero no confundas química con compatibilidad. Porque tú eres capaz de recibir una buena revolcada emocional y al día siguiente ya andar preguntándote si aquello tendrá futuro. Primero averigua si la otra persona quiere desayuno o nomás estaba buscando cena.
Con las amistades deberás bajarle dos rayitas al orgullo. Podría surgir una diferencia en la cual, aunque te duela hasta el apellido reconocerlo, quizás no tengas completamente la razón. Aprende a escuchar antes de defenderte. Una amistad valiosa podría desgastarse por un asunto pequeño si ambos se ponen sus moños. Saber pedir disculpas no te hace menos; al contrario, demuestra que ya no necesitas ganar cada discusión para sentirte fuerte.
En cuestiones de proyectos y crecimiento personal, ya no existen pretextos. Tienes ideas que pudieron haber avanzado muchísimo desde hace meses, pero entre flojera, miedo, distracciones y esperar el momento perfecto has dejado pasar oportunidades. Este septiembre necesitas convertir una de esas ideas en acciones concretas. Haz llamadas, pregunta precios, organiza documentos, abre esa página, comienza a ahorrar o da el primer movimiento. Los sueños no se consolidan nomás porque uno los piensa muy bonito antes de dormir.
Si tienes pareja, cuidado con un malentendido provocado por una tercera persona. Podría llegar un comentario fuera de contexto, un chisme o información incompleta que genere tensión. Antes de hacer interrogatorio estilo ministerio público, habla directamente con tu pareja. No permitas que alguien externo tenga más influencia en tu relación que la comunicación entre ustedes. Si existe algo verdadero, saldrá; y si es mentira, te ahorrarás un pleito de esos donde hasta termina pagando el perro.
También podrían circular chismes sobre ti. No corras detrás de cada lengua tratando de limpiar tu nombre, porque acabarás agotado explicándote ante personas que ya decidieron creer lo que les conviene. La mentira necesita público; no se lo des.
Este 09 de septiembre Cáncer necesita construir hacia adelante. Nada de regresar con personas del pasado nomás porque te agarraron cinco minutos de nostalgia. Si el presente está chingón, ¿para qué ir a escarbar donde ya te picaron? Disfruta tu libertad si estás soltero, protege tu relación si tienes pareja, pon límites sin culpa y comienza ese proyecto que tanto has postergado. El futuro no se construye esperando señales del universo mientras estás echado: se construye moviendo las nachas y haciendo hoy lo que llevas meses prometiéndote comenzar mañana.
GÉMINIS – HORÓSCOPO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Es momento de comenzar a construir algo que dure y dejar de vivir únicamente resolviendo lo que aparece enfrente. Este 09 de septiembre de 2026 te caerá el veinte de que el tiempo está pasando más rápido de lo que imaginabas y existen asuntos de tu futuro que has dejado para después: ahorro, patrimonio, estabilidad laboral, estudios, negocio o alguna meta que siempre dices que comenzarás “cuando tengas chance”. Pues el chance se fabrica, criatura, porque si esperas a que desaparezcan todos tus pendientes vas a comenzar cuando ya estés cobrando descuento del INAPAM.
Durante estos días tendrás oportunidad de arreglar varios asuntos pendientes y disminuir una carga que te estaba generando estrés. Aprovecha para organizar documentos, pagos, compromisos y responsabilidades laborales, porque la próxima semana podría ponerse bastante movidita. Lo que puedas resolver ahora no lo patees hacia adelante. Tu problema no es falta de capacidad, sino esa costumbre de confiar demasiado en que mañana tendrás más ganas que hoy.
En cuestiones económicas tendrás que cuidar hasta por dónde respira la cartera. No porque venga una tragedia financiera, sino porque podrías estar acumulando pequeñas deudas que juntas ya empiezan a parecer familia numerosa. Tarjetas, pagos atrasados, compras a meses y gastos hormiga necesitan orden. Evita comprometer dinero que todavía no tienes y mucho cuidado con prestar cantidades que después necesitarás tú. Tu buen corazón no debe convertirse en financiera sin intereses.
En el amor habrá movimientos interesantes. Podría comenzar a crecer un sentimiento hacia una persona que ya forma parte de tu entorno y que hasta ahora habías colocado en otra categoría. Una conversación diferente o un momento de cercanía podría hacerte verla con nuevos ojos. No te precipites ni quieras ponerle nombre inmediatamente a lo que sientes. Permite que la conexión madure, porque a veces una buena amistad puede transformarse en algo maravilloso y otras veces nomás era calentura con buena conversación.
Si tienes pareja, necesitarás hablar sobre planes futuros. No necesariamente matrimonio y chamacos mañana mismo, pero sí saber hacia dónde caminan. Una relación donde nadie sabe qué quiere termina dando más vueltas que calcetín dentro de lavadora.
Muchísimo cuidado con ciertas amistades. Tendrás cerca personas que se dicen muy contentas por tus logros, pero se les enchueca hasta la sonrisa cuando te empieza a ir bien. No les cuentes cada proyecto, ingreso o movimiento sentimental. La envidia rara vez llega anunciándose; normalmente llega preguntando: “¿Y cómo le hiciste?”. Aprende a distinguir curiosidad de interés genuino.
En familia vienen momentos agradables que necesitas aprovechar. Has estado tan metido en pendientes personales que alguien podría sentir que te has alejado. Una llamada, visita o comida compartida puede valer muchísimo más que cualquier regalo. Recuerda que la familia también necesita presencia y no solamente mensajes reenviados con florecitas de buenos días.
En cuestiones sentimentales podría aparecer cierta nostalgia por alguien del pasado. Quizás recuerdes lo bonito y convenientemente tu memoria quiera borrar las fregaderas. No caigas. Si aquello terminó fue por algo. Agradece lo vivido y aplica un elegante “next”, porque regresar por soledad a una historia cerrada es como recalentar un taco de hace tres días: podrá quitarte el hambre, pero después vienen las consecuencias.
Este 09 de septiembre Géminis necesita mirar más lejos. Ordena tus finanzas, construye algo para tu futuro, disfruta a tu familia y selecciona mejor quién conoce tus planes. Lo que hagas durante estas semanas puede comenzar a darte resultados antes de terminar el año. Ya no necesitas correr detrás de todo; necesitas elegir una dirección y caminar hacia ella sin distraerte cada vez que aparece una cara bonita, un chisme sabroso o una oferta que brilla mucho pero vale pura madre.
TAURO – HORÓSCOPO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Este 09 de septiembre de 2026 traes una racha interesante para probar suerte, pero tampoco te me emociones creyendo que porque el universo te guiñó el ojo ya puedes hipotecar hasta la licuadora. Si acostumbras participar en juegos de azar, hazlo únicamente como entretenimiento y con una cantidad que puedas permitirte perder. Tu verdadera buena fortuna durante estos días estará en detectar oportunidades, coincidir con las personas correctas y tomar decisiones que anteriormente habías estado postergando. Ahí sí ponte abusado, porque una casualidad podría terminar beneficiándote más de lo que imaginas.
Si estás soltero o soltera, poco a poco volverás a confiar en el amor. Después de ciertas decepciones habías levantado una muralla tan alta que ya nomás faltaba cobrar entrada para conocerla. Sin embargo, una persona podría comenzar a despertar nuevamente tu interés y demostrarte mediante acciones que no todo mundo llega con ganas de hacerte perder el tiempo. No aceleres las cosas. Disfruta las conversaciones, las coincidencias y ese coqueto intercambio de miradas sin empezar a imaginar hasta cómo se apellidarían los chamacos.
Para quienes tienen pareja vienen momentos favorables para solucionar problemas que llevaban tiempo arrastrándose. Una conversación que antes terminaba en pleito podría desarrollarse de manera diferente si ambos dejan de querer tener la razón. Aquí aplica perfectamente aquello de que amor con amor se paga: si recibes atención, cariño, respeto y apoyo, corresponde de la misma manera. Una relación no puede funcionar cuando uno anda poniendo hasta las tortillas y el otro nomás llega a sentarse a comer.
Cuida muchísimo lo que comentas durante estos días. Habrá gente escuchando con más atención de la necesaria y alguna frase dicha en confianza podría terminar circulando con veinte kilos de cosecha ajena. No reveles información delicada sobre tus planes, dinero, trabajo o vida sentimental a cualquiera que llegue preguntando con cara de preocupación. Hay personas que no quieren ayudarte; quieren material fresco para el mitote.
En cuestiones económicas se visualizan pagos, movimientos o dinero que podría darte cierto respiro. Quizás recibas algo pendiente, cierres una venta, recuperes una cantidad o encuentres una manera de acomodar mejor tus cuentas. Cuando llegue ese alivio no corras inmediatamente a gastarlo. Aprovecha para cubrir algo atrasado y guardar una parte. Tener dinero y administrarlo son dos talentos diferentes, y este mes necesitas practicar el segundo.
También aparece con fuerza el aprendizaje. Podrías regresar a estudiar, inscribirte en un curso, capacitación o comenzar a investigar un tema que después tendrá utilidad laboral o económica. No pienses que ya se te pasó el tren para aprender algo nuevo. Mientras tengas cabeza para entender y manos para practicar, todavía hay boleto. Una habilidad adquirida durante septiembre podría abrirte una puerta importante más adelante.
Habrá también momentos de incertidumbre donde sentirás que no sabes hacia dónde va determinada situación. No tomes decisiones únicamente para quitarte la ansiedad. Algunas respuestas necesitan tiempo para mostrarse y querer apresurarlas puede hacerte escoger la peor opción nomás por desesperación.
Este 09 de septiembre Tauro necesita observar más y hablar menos. Tu estabilidad comenzará a mejorar cuando selecciones correctamente dónde colocas tu tiempo, confianza y dinero. Vienen oportunidades sentimentales, aprendizaje y movimientos económicos favorables, pero tendrás que poner de tu parte. Y recuerda: quien te dé amor, dale amor; quien te dé respeto, respétalo; y quien nomás llegue ofreciendo puras fregaderas, pues también págale con la misma moneda… pero alejándote y dejándolo hablando solo.
ARIES – HORÓSCOPO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Aprende de una vez por todas a darle vuelta a la página, porque este 09 de septiembre de 2026 tienes enfrente una oportunidad muy buena para recomponer asuntos que durante las últimas semanas te trajeron con el Jesús en la boca. No puedes comenzar una etapa diferente cargando los mismos corajes, culpas y decepciones de siempre. Lo sucedido ya te enseñó dónde no volver a meter las patas; ahora utiliza esa experiencia para tomar mejores decisiones y no para seguirte castigando.
Se visualizan distanciamientos o rupturas dentro de amistades o incluso entre integrantes de tu familia. Mucho cuidado con querer convertirte en juez, abogado y Ministerio Público de problemas que no son tuyos. Escucha si alguien necesita desahogarse, pero evita tomar partido demasiado rápido. Podrían contarte únicamente la mitad de la historia y terminarás enemistado con alguien por defender un pleito que después los involucrados arreglarán hasta con carnita asada mientras tú quedas como el único atravesado.
En cuestiones sentimentales vienen días bastante interesantes. Compartirás momentos agradables con una persona especial y comenzarás a descubrir una faceta suya que desconocías. Si estás soltero o soltera, podría existir una conexión intensa que no necesariamente llegue buscando matrimonio, casa y perro. También se marcan encuentros pasajeros o una aventura que podría poner a trabajar hasta las rodillas. Disfruta responsablemente y deja claras tus intenciones, porque una cosa es darle vuelo a la hilacha y otra andar prometiendo exclusividad cuando ni tú sabes qué quieres.
Tu autoestima será otro asunto importante. Ya derramaste suficientes lágrimas por gente que no supo valorar lo que ofrecías. No vuelvas a mendigar mensajes, llamadas ni explicaciones. Cuando una persona quiere permanecer en tu vida se nota, y cuando no quiere también, nomás que a veces tú te haces más menso que quien busca los lentes mientras los trae puestos. Cree más en ti y deja de utilizar el rechazo de alguien como medida de tu valor.
También retomarás asuntos relacionados con tu imagen y condición física. Podrías regresar al gimnasio, comenzar una rutina o simplemente decidir que ya estuvo bueno de sentirte incómodo con ciertos hábitos. Hazlo gradualmente y por bienestar, no por castigo. Con la alimentación aplica exactamente lo mismo: busca equilibrio y constancia en lugar de dietas extremas que duran tres días y terminan cuando aparece una concha con chocolate haciéndote ojitos.
Mucho ojo con una persona de piel clara o de apariencia muy amable que podría soltar comentarios engañosos, contradictorios o con cierta intención de hacerte dudar. No necesitas confrontarla inmediatamente; observa si sus acciones coinciden con lo que dice. La gente puede disfrazar las palabras, pero tarde o temprano los hechos salen sin maquillaje.
En trabajo o proyectos personales tendrás una oportunidad para corregir algo que anteriormente no funcionó. La diferencia estará en no aplicar nuevamente la misma receta. Si quieres resultados distintos tendrás que cambiar horarios, estrategia, contactos o forma de organizarte. Aries suele aventarse primero y preguntar después; esta vez te conviene analizar antes de brincar.
Este 09 de septiembre tendrás una oportunidad clara para recuperar terreno. No desperdicies energía metiéndote en pleitos ajenos ni persiguiendo personas que ya demostraron poco interés. Ocúpate de tu cuerpo, tus proyectos y de esa versión tuya que estás intentando construir. Lo que viene puede ponerse bastante bueno, pero necesita un Aries que haya aprendido de sus errores y no uno que siga tropezándose con la misma piedra para comprobar si todavía duele. Spoiler: sí duele, criatura, así que mejor bríncala y sigue caminando.