Más de 1,500 vuelos cancelados en Reino Unido tras un fallo en el sistema de control aéreo

Los últimos datos del portal de monitoreo FlightRadar24 indicaban que, a primera hora de esta mañana, se habían cancelado 246 vuelos en Heathrow, el mayor aeródromo del Reino Unido y el más transitado de Europa, y varias decenas en Gatwick.

Vuelos retomados con disrupciones en Heathrow y Gatwick

Se espera que la cifra aumente a lo largo de este miércoles, tras detectarse la víspera un fallo técnico en el sistema de procesamiento del operador de control aéreo NATS.

Heathrow, en el oeste de Londres, informó en X de que, aunque los vuelos se han reanudado tras la interrupción del martes, persisten alteraciones mientras las aerolíneas recolocan aviones y tripulaciones, por lo que pidió a los pasajeros solo desplazarse a las terminales si sus vuelos están confirmados.

Gatwick, al sur de la capital, advirtió que “llevará tiempo” recuperar plenamente la normalidad y recomendó a los pasajeros consultar con sus aerolíneas.

Operador británico de control aéreo NATS descarta ciberataque

La ministra de Transporte, la laborista Heidi Alexander, ha convocado a una reunión al consejero delegado de NATS, Martin Wolfe, quien pidió disculpas por el impacto del fallo, que afectó a decenas de miles de pasajeros, y señaló que se investiga lo ocurrido.

NATS, operador británico de control aéreo participado en un 49 % por el Estado, presta servicios en 15 aeropuertos del Reino Unido, entre ellos Heathrow, Gatwick, Stansted, Manchester, Birmingham, Edimburgo y Glasgow.

El máximo responsable de NATS, el proveedor de servicios de control aéreo del Reino Unido, descartó este miércoles que un ciberataque fuera la causa de la grave interrupción del servicio que afectó a más de 1.000 vuelos en los principales aeropuertos británicos.

“En este momento, hemos descartado la posibilidad de un ciberataque”, declaró Martin Rolfe, director de NATS, a BBC Radio 4. Asimismo, señaló que, a su juicio, la causa de la incidencia sería “algo distinto” a la de incidentes anteriores.

Presión sobre NATS

La paralización de varias horas ocurrida el martes —que provocó la cancelación de más de 1.000 vuelos y dejó a cientos de miles de pasajeros varados— ha intensificado la presión sobre NATS y su director ejecutivo.

Ryanair, la mayor aerolínea de Europa, ya había exigido la dimisión de Martin Rolfe por su responsabilidad en el anterior colapso del sistema ocurrido en agosto de 2023, cuando las cancelaciones de vuelos supusieron para las compañías aéreas un coste de 100 millones de libras esterlinas (135 millones de dólares).

Ahora, al reanudarse las operaciones, Ryanair informó que unos 150.000 de sus pasajeros se vieron afectados por la interrupción tras cancelar más de 200 vuelos, mientras que British Airways comunicó la cancelación o el desvío de 100 vuelos, afectando a decenas de miles de personas.

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