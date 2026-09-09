México bloqueó cuentas bancarias del exsecretario de economía de Rubén Rocha

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Ricardo Velarde Cárdenas, quien se desempeñó como secretario de Economía de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya.

La medida llevó al exfuncionario a promover un juicio de amparo para intentar revertir la inmovilización de sus recursos financieros.

Velarde Cárdenas fue secretario de Economía de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya. Dejó el cargo en octubre de 2025, después de que se reportara la desaparición de Carlos Emilio Galván, un joven de 21 años que fue visto por última vez en Terraza Valentinos, establecimiento ubicado en Mazatlán y relacionado empresarialmente con Velarde.

La salida del funcionario ocurrió mientras avanzaban las investigaciones sobre la desaparición. En ese momento, Rocha Moya señaló que la renuncia respondía al compromiso de Velarde con el esclarecimiento de los hechos.

La UIF congeló las cuentas de Ricardo Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa en la gestión de Rubén Rocha. Su amparo fue rechazado tras renunciar por la desaparición del joven Carlos Emilio en su bar Terraza Valentinos, caso que cumple un año el 5 de octubre. pic.twitter.com/3jT5hlrNZc — Nacho Lozano (@nacholozano) September 8, 2026

Además de su trayectoria en el servicio público, Velarde cuenta con actividad empresarial en los sectores restaurantero y turístico.

Los reportes sobre la decisión de la UIF señalan que la medida no se habría limitado a Velarde. También fueron incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas un socio de negocios y diversas empresas relacionadas con su actividad empresarial.

La inclusión en dicha lista implica que las instituciones financieras deben impedir operaciones con las personas o entidades afectadas mientras permanezca vigente la medida.

La UIF utiliza este mecanismo dentro de sus atribuciones para prevenir operaciones relacionadas con posibles recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero u otras investigaciones financieras.

El caso ocurre en un contexto de fuertes señalamientos contra figuras políticas y empresariales de Sinaloa. Algunas publicaciones han relacionado el bloqueo con investigaciones sobre posibles operaciones financieras irregulares y con señalamientos formulados desde Estados Unidos.

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