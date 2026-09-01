Reaparece el senador Enrique Inzunza y rechaza acusaciones de EE.UU. por vínculos con el narco

Después de más de cuatro meses de ausencia física, el senador Enrique Inzunza Cázarez reapareció en el Senado de la República y rechazó de manera categórica los señalamientos que lo relacionan con el narcotráfico.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el legislador aseguró que es “constitucional y verídicamente inocente” y sostuvo que las acusaciones en su contra forman parte de una campaña política y mediática. “Nunca he sido narco nada”, afirmó al negar cualquier vínculo con organizaciones criminales.

Inzunza cuestionó que, después de varios meses de que se difundieran los señalamientos provenientes de Estados Unidos, no se le haya presentado una prueba que, según dijo, sustente las acusaciones. Calificó el señalamiento como un “instrumento de guerra judicial” y aseguró que ha sido objeto de una “embestida mediática”.

El senador también rechazó que su ausencia del Senado haya significado que dejara de trabajar. Explicó que durante los meses que permaneció en Sinaloa continuó con sus responsabilidades legislativas.

?“No soy narcolegislador”: Enrique Inzunza



Cuestionado sobre si es un “narcolegislador”, Enrique Inzunza respondió tajante: “No lo soy, nunca he sido un narconada”. pic.twitter.com/CKPtP43vOu — Azucena Uresti (@azucenau) August 31, 2026

Uno de los cuestionamientos centrales fue su negativa a solicitar licencia para separarse temporalmente del cargo. Inzunza sostuvo que no pretende utilizar el fuero constitucional para evadir a las autoridades y afirmó que ha comparecido voluntariamente ante la Fiscalía General de la República y que está dispuesto a hacerlo nuevamente si es requerido.

“No tengo ningún temor”, respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de enfrentar un proceso penal o incluso ir a prisión.

El legislador reconoció además que cinco de sus cuentas bancarias permanecen congeladas. Aseguró que sus ingresos son lícitos y que ha continuado recibiendo su sueldo como senador mediante cheques.

Pide concluir investigación

Inzunza pidió a la Fiscalía General de la República concluir las investigaciones abiertas en su contra y sostuvo que, hasta el momento, no se le ha presentado evidencia que acredite las acusaciones.

Los señalamientos que enfrenta fueron difundidos por autoridades estadounidenses y lo colocaron entre funcionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con organizaciones del crimen organizado. El senador ha rechazado de manera reiterada esas acusaciones.

Durante su reaparición también se refirió a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, a quien calificó como un hombre honorable.

Inzunza confirmó que se reunió con Rocha durante la breve reincorporación de éste a sus funciones y señaló que el mandatario le pidió un consejo, aunque no reveló el contenido de la conversación.

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