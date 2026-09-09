Mujer de 70 años es hallada muerta en una piscina de Alabama; una conocida fue acusada de asesinato

Una mujer de 70 años fue encontrada sin vida en una piscina comunitaria de Hoover, Alabama, y una mujer identificada por las autoridades como una conocida de la víctima fue arrestada y acusada de asesinato.

Anastasia Tsefia Sudarsana, de 30 años, enfrenta un cargo de asesinato por su presunta participación en la muerte, ocurrida el 3 de septiembre en una propiedad ubicada en Little Valley Road.

La víctima fue localizada inconsciente dentro de la piscina alrededor de las 9:32 p. m., después de que alguien llamara al 911. Los equipos de emergencia intentaron reanimarla, pero no pudieron salvarla. Fue declarada muerta en el lugar.

La policía encontró indicios de una lucha

Aunque inicialmente se desconocían las circunstancias de la muerte, los investigadores encontraron evidencia física que, según la policía, indicaba que había ocurrido una lucha poco antes de que la mujer muriera.

Ese hallazgo llevó a los detectives a tratar el caso como un homicidio.

Los agentes localizaron cerca del lugar a una persona de interés y determinaron que se trataba de Sudarsana, quien conocía a la víctima. Las autoridades no han revelado cuál era exactamente la relación entre ambas ni han explicado qué habría provocado el enfrentamiento.

La policía tampoco ha informado por ahora de un posible motivo.

Las autoridades aún no determinan cómo murió la mujer

La causa y la manera de muerte de la víctima todavía no han sido anunciadas oficialmente.

La Oficina del Forense y Médico Examinador del condado de Jefferson será la encargada de determinar esos datos como parte de su investigación.

Los detectives entregaron la evidencia recopilada durante las pesquisas a la Fiscalía del condado de Jefferson, en Birmingham.

Las autoridades no han informado de otras personas detenidas en relación con el caso.

Sudarsana permanece detenida sin derecho a fianza

Después de su arresto, Sudarsana fue trasladada a la cárcel del condado de Jefferson, donde permanece detenida sin derecho a fianza.

La acusación se basa en la investigación policial sobre las circunstancias que rodearon la muerte. La identidad de la víctima no ha sido divulgada públicamente.

Según reportes de medios locales, Sudarsana habría sido adoptada cuando era niña por una familia estadounidense después de pasar parte de su infancia en un orfanato de Kiev, Ucrania.

Las autoridades no han indicado si ese antecedente tiene alguna relación con la investigación.

El caso continúa bajo investigación mientras el forense trabaja para establecer las circunstancias exactas de la muerte y los fiscales evalúan la evidencia presentada por la policía.

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