Tesoro respaldó a Milei y será utilizado para crear aliados en América Latina, afirma Scott Bessent

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reconoció que Washington utilizó recursos financieros para respaldar al gobierno del presidente argentino Javier Milei durante la tensión cambiaria previa a las elecciones legislativas de 2025, y defendió abiertamente el uso del poder financiero estadounidense como una herramienta de política exterior.

Durante un coloquio en la Escuela de Negocios Cox de la Universidad Southern Methodist, en Texas, Bessent afirmó que considera legítimo utilizar el balance del Tesoro para fortalecer alianzas en el hemisferio occidental. “Nuestro objetivo de política exterior es crear aliados en las Américas. Argentina fue el primer ejemplo de eso”, declaró.

El funcionario sostuvo que respaldó la estrategia porque consideraba que el gobierno de Milei tenía “políticas sólidas” y acusó a la oposición argentina de utilizar los mercados de capital para generar incertidumbre.

“Creíamos que era posible levantar un puente durante las elecciones y que el Gobierno estadounidense ganara dinero y que el presidente Milei cruzara a otro lado y ganara”, afirmó.

BESSENT PUSO DE EJEMPLO A ARGENTINA PARA DEFENDER EL USO DEL PODER FINANCIERO DE EE.UU. CON FINES POLÍTICOS



Durante un evento en la Escuela de Negocios Cox de la Universidad Metodista del Sur (SMU), el secretario del Tesoro dijo que el objetivo de Trump es crear aliados en el? pic.twitter.com/EXacWXTKHo — Clarín (@clarincom) September 9, 2026

El respaldo financiero a Argentina generó cuestionamientos en Washington

Antes de las elecciones de octubre de 2025, Estados Unidos acordó con el Banco Central de Argentina un swap de divisas por hasta $20,000 millones y el Tesoro estadounidense también intervino directamente en el mercado cambiario mediante la compra de pesos argentinos.

En octubre, Bessent había anunciado: “Hemos finalizado un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina. El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”.

El secretario del Tesoro ahora vinculó explícitamente esas operaciones con el objetivo político de ayudar a Milei a superar la presión financiera durante el proceso electoral.

Un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) también había señalado interrogantes sobre la magnitud y las características de la asistencia estadounidense a Argentina, al considerar que se trató de una intervención inusual dentro de la política financiera de Washington.

Bessent defendió además asumir riesgos en los mercados cuando considera que el gobierno estadounidense tiene ventaja informativa.

“La gente puede decir que el secretario del Tesoro está asumiendo un riesgo, pero, bueno, ese es mi sueño. Tengo información asimétrica y ahora la casa soy yo”, dijo. Al hablar sobre la intervención para sostener el yen japonés, agregó: “Pueden apostar contra mí si quieren”.

Bessent presentó finalmente una competencia entre tres modelos económicos: el de crecimiento impulsado por Estados Unidos, el europeo y la economía estatal de China. Aseguró que América Latina y Japón se están acercando al modelo estadounidense y pronosticó: “En 20 años vamos a ver que fue el modelo estadounidense el que ganó”.

También mencionó los cambios políticos en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador como parte de una transformación regional que, según su interpretación, puede ampliar la influencia económica de Washington.

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