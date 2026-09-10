5 hábitos para comenzar el día con energía positiva y que cambiarán tu ánimo

El momento en que suena el despertador puede determinar buena parte de cómo enfrentamos las primeras horas del día.

Para muchas personas, abrir los ojos significa comenzar inmediatamente a pensar en pendientes, obligaciones, trabajo y problemas.

Antes de levantarse de la cama, la mente ya está anticipando todo aquello que tendrá que resolver.

Sin embargo, cambiar esa primera reacción puede ayudar a comenzar la jornada con una actitud diferente. Incorporar pequeños hábitos mañaneros no requiere grandes esfuerzos ni una rutina complicada.

Bastan unos cuantos minutos para crear un espacio de calma, movimiento y pensamientos positivos antes de comenzar con las responsabilidades.

Estas recomendaciones, inspiradas en consejos publicados por Bioguía, pueden convertirse en una sencilla rutina para comenzar el día con energía positiva y mejorar el ánimo.

1. Realiza una pequeña meditación

Cuando suene el despertador, evita levantarte inmediatamente. Puedes sentarte unos minutos en la cama, cerrar los ojos y concentrarte en tu respiración.

No es necesario realizar una meditación larga. Un par de minutos pueden servir para hacer respiraciones lentas y comenzar a prestar atención al momento presente.

Mientras respiras, puedes pensar en algo que quieras conseguir durante la jornada o simplemente repetir mentalmente una idea positiva.

El objetivo es comenzar el día con mayor calma antes de entrar en el ritmo habitual. Esta pequeña pausa también puede ayudarte a evitar que los pensamientos sobre todas las obligaciones aparezcan de golpe.

2. Estira tus músculos

Después de varias horas durmiendo, el cuerpo puede despertar con cierta rigidez. Realizar movimientos suaves de estiramiento puede ayudar a activar el cuerpo y disminuir la sensación de tensión.

No necesitas realizar una rutina deportiva completa. Puedes comenzar moviendo lentamente brazos, piernas, cuello y espalda.

El movimiento matutino permite pasar gradualmente del estado de descanso a uno de mayor actividad. Además, puede convertirse en una señal para tu mente de que el día ha comenzado.

La clave está en realizar movimientos cómodos y evitar forzar los músculos, especialmente inmediatamente después de despertar.

3. Escucha música que te haga sentir bien

La música puede convertirse en uno de los estímulos más sencillos para mejorar el ambiente de la mañana.

Elegir algunas canciones que disfrutes puede ayudarte a crear una atmósfera más agradable mientras te preparas.

No existe un género musical específico que funcione para todas las personas.

Lo importante es seleccionar canciones que asocies con sensaciones positivas y que te ayuden a comenzar con buen ánimo.

Incluso puedes preparar una pequeña lista de reproducción para escuchar mientras desayunas, te arreglas o realizas tus primeras actividades.

4. Aprovecha la luz natural

Abrir las ventanas y permitir que entre la luz natural durante la mañana es otro hábito sencillo que puede transformar el ambiente de tu hogar.

La exposición a la luz durante el día participa en la regulación del ritmo circadiano, por lo que incorporar luz natural a la rutina puede ser una buena práctica para comenzar la jornada.

Si es posible, abre las cortinas poco después de despertar y permite que la iluminación natural transforme el espacio.

Además de beneficiar la sensación de amplitud del hogar, puede ayudarte a marcar claramente la diferencia entre la noche y el comienzo de un nuevo día.

5. No dejes la cama deshecha

Tender la cama puede parecer una actividad insignificante, pero completar esta pequeña tarea al levantarse proporciona una primera sensación de orden.

La idea de que una casa ordenada contribuye a una mente más tranquila aparece en diferentes tradiciones y consejos de bienestar.

Aunque no existe una relación mágica entre tender la cama y tener un día perfecto, comenzar con una tarea sencilla puede generar una sensación de control y organización.

Si normalmente vas con prisa, levantarte unos minutos antes puede darte el tiempo necesario para completar esta actividad sin comenzar la mañana corriendo.