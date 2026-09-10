Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 10 al 16 de septiembre

Jueves 10

The Warning en The Fonda

El trío de hermanas regiomontanas que integra la banda de rock, The Warning, actuará en The Fonda Theatre (6126 Hollywood Blvd., Los Angeles), donde presentará su nuevo disco, “Everything’s Falling”. Hoy jueves 10 y viernes 11 de septiembre a las 8 pm. Boletos desde $156. Informes fondatheatre.com.

Foto: Cortesía

Antígona en la Getty Villa

El Getty Villa Museum (17985 Pacific Coast Hwy., Pacific Palisades), y la Latino Theater Company presentan Antigone: In the Language of Kings, la vigésima producción anual de la serie Outdoor Classical Theater. Se presenta en inglés, español y náhuatl y con supertítulos en inglés y español. De hoy jueves 10 de septiembre al 3 de octubre. Boletos desde $30. Informes getty.edu.

Crédito: Cortesía

Viernes 11

Halloween familiar en SeaWorld

La fiesta Halloween Spooktacular en SeaWorld (500 SeaWorld Dr., San Diego), regresa con novedades, como el debut del Baby Shark Halloween Show, que se estrena en exclusiva en San Diego. También habrá nuevos personajes, la tradición de pedir dulces y aventuras interactivas para toda la familia. Del viernes 11 de septiembre al 1 de noviembre. Boletos desde $50; los niños entran gratis en octubre con un adulto que pague su boleto. Informes seaworld.com.

Foto: Cortesía

Halloween para adultos en SeaWorld

La celebración Howl-O-Scream en SeaWorld (500 SeaWorld Dr., San Diego) regresa por sexto año con más entretenimiento. Lo visitantes podrán visitar seis casas embrujadas ?incluida I Know What You Did Last Summer: The Final Catch?, zonas de terror mejoradas, espectáculos en vivo, bares clandestinos y temáticos y horrores en cada rincón. En noches selectas del viernes 11 de septiembre al 31 de octubre. Boletos desde $45. Informes seaworld.com.

Foto: Cortesía SeaWorld

Sábado 12

Halloween en Sesame Place

Sesame Place (2052 Entertainment Cr., Chula Vista) celebra el otoño con el regreso de The Count’s Halloween Spooktacular, donde los visitantes pueden disfrutar Halloween junto a los amigos de Sesame Street. Hay desfile de Halloween, trick-or-treat, oportunidad de tomarse fotos con los personajes del parque y más. Sábados y domingos del 12 de septiembre al 1 de noviembre. Boletos desde $50. Informes sesameplace.com.

Foto: Cortesía Sesame Place

María Bermúdez en el Ford

La Los Angeles Philharmonic presenta el espectáculo Flamenco! Convivencias de María Bermúdez en el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., East, Los Angeles). La “Embajadora del flamenco” regresa para reunir a bailarines y músicos de España en una noche que celebra el flamenco. Sábado 12 de septiembre a las 8 pm. Boletos desde $40. Informes theford.com.

Foto: Cortesía Ford Theatre

Domingo 13

Taller familiar en la Villa Getty

En el taller de elaboración de rollos de papiro en la Villa Getty (17985 Pacific Coast Hwy., Pacific Palisades), los participantes podrán crear su propia escena en papiro inspirada en las ilustraciones del Libro de los Muertos. El taller será impartido en inglés y en español. Domingo 13 de septiembre de 11 am a 3 pm. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Foto: Cortesía del Getty Museum

Lunes 14

Chucho Valdés en Blue Note

El celebrado pianista cubano, Chucho Valdés, ofrecerá una serie de conciertos en el club Blue Note (6372 Sunset Blvd., Los Angeles), donde presentará piezas de su más recientes producción, “Cuba and Beyond”. Lunes 14 y martes 15 de septiembre a las 7 y a las 9:30 pm. Boletos desde $19. Informes bluenotejazz.com.

Crédito: Wikimedia Commons

Martes 15

Andrea Bocelli en el Hollywood Bowl

El tenor italiano Andrea Bocelli regresa al sur de California para ofrecer dos shows en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles). La gira del cantante celebra los 30 años de “Romanza”, el disco que lo dio a conocer a escala masiva. Martes 15 y miércoles 16 de septiembre a las 8 pm. Boletos desde $116. Informes ticketmaster.com.

Crédito: Cortesía

Exhibición de pintura en el Getty

El Museo J. Paul Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) celebra la llegada de “Retrato de Mai”, una obra del retratista inglés del siglo XVIII, sir Joshua Reynolds. Fue adquirida conjuntamente con la National Portrait Gallery de Londres en 2023 y viaja a Estados Unidos por primera vez. Del martes 15 de septiembre al 14 de marzo de 2027. Entrada gratuita. Informes getty.edu.