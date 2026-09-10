Drones, ciberataques y desinformación: la “guerra híbrida” de la que se acusa a Rusia en Europa

Las tensiones entre Rusia y Occidente se han intensificado luego de que Alemania culpara directamente a Moscú del ataque con drones perpetrado el mes pasado en el aeropuerto de Leipzig/Halle.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, afirmó que el despliegue de un dron cargado de explosivos seguía el “patrón bien establecido de las operaciones híbridas rusas en Europa”: el uso de tácticas militares y no militares para ejercer presión sin un conflicto abierto.

En respuesta, Alemania y Rusia han cerrado los centros culturales del otro, incluido el consulado ruso en Bonn.

El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, describió el incidente en el aeropuerto de Leipzig/Halle —que ha sido utilizado en operaciones logísticas de apoyo a Kyiv— como una de las acciones híbridas más preocupantes que ha presenciado Europa.

Whitaker añadió que es importante “expresar firmemente que este tipo de acciones son inaceptables” y que no las tolerarán.

Esto forma parte de un patrón más amplio de acciones que se han vuelto cada vez más comunes en toda Europa desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, según analistas.

Moscú ha negado cualquier implicación en Leipzig y ha desestimado las acusaciones alemanas por infundadas.

También ha negado las acusaciones sobre incidentes anteriores.

Moscú busca “discordia y caos en Occidente”

A principios de este año, el centro de estudios Globsec, con sede en Bratislava (Eslovaquia), informó que identificó 151 casos de actividad rusa contra Europa entre febrero de 2022 y febrero de 2026, aunque sospecha que la cifra real sea mucho mayor.

Entre estos actos se incluyeron intentos de asesinato, incendios provocados, sabotaje, vandalismo y disturbios públicos.

El informe apuntaba que la distribución de los ataques contra países como Polonia, Francia, Alemania, Lituania, Estonia y Reino Unido “sugiere firmemente que el apoyo a Ucrania es el factor más importante que influye en la selección de objetivos”.

En agosto, un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos también enumeró acusaciones de ataques rusos contra países europeos, incluyendo ataques a ferrocarriles y cables submarinos, “asesinatos, injerencia e influencia política, ciberataques y violaciones del espacio aéreo, entre otros”.

Emily Ferris, del centro de estudios británico RUSI, afirma que la frecuencia y la magnitud de los ataques se han intensificado desde 2022.

La analista argumenta que Moscú busca crear “discordia y caos en Occidente” y aumentar “el costo para la OTAN de apoyar a Ucrania”, mientras se mantiene “por debajo del umbral de la guerra”.

Maksym Beznosiuk, investigador asociado de Globsec, señala que el Kremlin ha estado “poniendo a prueba la preparación de la OTAN, explotando las divisiones políticas y jurídicas entre los aliados y creando incertidumbre intencionadamente”.

Beznosiuk sostiene que el creciente uso de la guerra híbrida por parte de Rusia es también una respuesta a las “muy elevadas bajas” en Ucrania, el agotamiento del equipamiento de la era soviética, la creciente presión económica y las dificultades para lograr un avance convencional decisivo en la guerra.

“Las operaciones híbridas contra Europa se están convirtiendo cada vez más en una estrategia para debilitar la ayuda militar a Ucrania y la producción de defensa europea a un menor costo y con menor riesgo, al tiempo que generan una perturbación desproporcionada y ansiedad política”, asegura.

BBC:

La mayoría de los actos atribuidos a Rusia hasta el momento han causado daños limitados, pero las autoridades advierten que aún consumen importantes recursos de seguridad.

Polonia, pilar logístico de la OTAN para el suministro a Ucrania, es un buen ejemplo de ello.

En noviembre de 2025, el gobierno polaco calificó una explosión en una línea ferroviaria utilizada para entregas como “un acto de sabotaje sin precedentes” y afirmó que todo apuntaba a que Rusia era la responsable. Moscú negó cualquier implicancia.

El incidente llevó a Polonia a lanzar una operación militar con el despliegue de hasta 10.000 soldados para ayudar a proteger la infraestructura crítica.

Y en enero, firmó contratos por valor de más de US$4.000 millones para sistemas de defensa antidrones a lo largo de la frontera oriental del país.

A su vez, se han reportado actividades con drones presuntamente vinculadas a Rusia cerca de instalaciones militares, aeropuertos e infraestructuras críticas en varios países europeos, incluidos Alemania, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Francia, Noruega, Suecia y Reino Unido.

Supuestas operaciones virtuales

La actividad híbrida no se limita al sabotaje físico.

Gobiernos europeos han acusado a redes vinculadas a Rusia de difundir desinformación mediante el uso de cuentas falsas en redes sociales, informes fabricados y contenido generado por inteligencia artificial.

Las autoridades francesas han investigado presuntas operaciones de influencia vinculadas a Rusia dirigidas contra figuras políticas prominentes de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En Alemania, las autoridades han alertado sobre intentos de difundir información falsa y socavar la confianza en las instituciones democráticas antes de las elecciones regionales.

Reuters: Un agente de policía cerca de los restos de un dron tras la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos en septiembre de 2025.

“El objetivo fundamental no ha cambiado”, subraya Beznosiuk.

“Moscú no necesita necesariamente persuadir directamente a un gran número de votantes. Puede explotar las divisiones existentes, desacreditar a los políticos críticos con Rusia, intensificar la polarización política y erosionar gradualmente la confianza en las instituciones democráticas”.

Reclutamiento de extranjeros

Expertos señalan que, en los últimos años, Rusia ha encontrado nuevas maneras de distanciarse de sus actos hostiles.

Tras la invasión a gran escala de Ucrania, gobiernos europeos concluyeron que las misiones diplomáticas rusas se estaban utilizando ampliamente para el espionaje y expulsaron a los diplomáticos sospechosos de ser agentes de inteligencia que operaban bajo cobertura diplomática.

Desde entonces, según los analistas consultados, Moscú ha sido muy eficaz a la hora de reclutar a personas de terceros países a través de internet para eludir las medidas de contrainteligencia europeas.

“Ya no se hace a través de las embajadas”, dice Ferris. “Se hace a través de estos intermediarios”.

Ferris añade que el uso de extranjeros, que suelen estar motivados por el dinero más que por la ideología, dificulta la vinculación de los actos hostiles con el Kremlin.

En enero, las autoridades lituanas acusaron al servicio de inteligencia militar ruso GRU de orquestar intentos de ataques incendiarios en 2024 contra una planta que suministraba escáneres de ondas de radio al ejército ucraniano.

Seis ciudadanos de España, Colombia, Cuba, Rusia y Bielorrusia fueron arrestados por ese caso y se enfrentan a penas de hasta 15 años de prisión si son declarados culpables.

De acuerdo al informe de Globsec, el 95% de las 172 personas implicadas en ataques vinculados a Rusia en Europa eran “ciudadanos corrientes sin ningún vínculo formal con los servicios de inteligencia rusos”.

“Lo que esto provoca es una cierta distancia con Rusia”, asevera Ferris, y señala que esto hace que la atribución sea lenta y legalmente compleja.

“Todos esos detalles tardaron mucho tiempo en salir a la luz, lo que lo hace bastante difícil”, agrega.

Beznosiuk también destaca el papel cambiante de la llamada “flota en las sombras” de Rusia: una red de petroleros y otros buques comerciales que operan bajo banderas extranjeras y empresas fantasma registradas en el extranjero para evadir las sanciones occidentales contra Moscú.

Desde 2024, han relacionado cada vez más buques con presuntos incidentes que implican daños a cables y oleoductos submarinos, así como con actividades de vigilancia y uso de drones cerca de infraestructuras críticas en las regiones del Báltico y el mar del Norte.

Al igual que con otras acusaciones, Rusia lo ha negado.

¿Qué se podría hacer?

Finnbarr Webster/Getty Images: El petrolero Smyrtos, señalado como parte de la “flota en las sombras”, fue interceptado por fuerzas británicas en el Canal de la Mancha en junio.

Beznosiuk cree que la OTAN y la Unión Europea (UE) deben ir más allá de lo que él llama el “reconocimiento retórico” de la amenaza y ser más claros sobre cómo se define y se aborda el sabotaje ruso.

Los actos de sabotaje, dice, deben ser tratados como actividad estatal hostil y debería haber restricciones más estrictas a los movimientos diplomáticos, acciones contra la “flota en las sombras” de Rusia y una mayor inversión en alfabetización mediática en períodos electorales.

Los países de la OTAN y de la UE han declarado que están reforzando la cooperación en materia de inteligencia, aumentando la protección de las infraestructuras críticas y ampliando las sanciones contra personas, organizaciones y embarcaciones vinculadas a Rusia.

Sin embargo, las autoridades aseguran que será necesaria una mayor coordinación a medida que evolucionen las amenazas híbridas.

Ferris hace referencia a la respuesta coordinada que siguió al intento de asesinato del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija en Salisbury, Inglaterra, en 2018, cuando los países europeos “se unieron” y “expulsaron en solidaridad a muchos de sus diplomáticos rusos”.

Según ella, esta medida “desmanteló con bastante éxito las redes de inteligencia rusas en Europa”.

“Hay muchas posibilidades de que se produzcan malentendidos”

De cara al futuro, tanto Ferris como Beznosiuk afirman que es improbable que Rusia quiera librar una guerra directa con la OTAN.

Ferris señala que, si la guerra con Ucrania llega a su fin, Rusia tardará varios años en regenerar su ejército.

Beznosiuk cree que un “escenario más plausible” es que Rusia despliegue una “provocación político-militar limitada y deliberadamente ambigua en el flanco oriental de la OTAN”.

No obstante, ambos prevén que el uso de la guerra híbrida por parte de Rusia se intensificará.

Beznosiuk afirma que es probable que Rusia aumente su actividad híbrida hasta 2027, con tácticas como el sabotaje, las operaciones cibernéticas y la desinformación para presionar a la OTAN sin desencadenar un conflicto abierto.

“Mientras estas operaciones sigan siendo económicas, difíciles de atribuir rápidamente y capaces de generar trastornos desproporcionados y ansiedad política, Moscú tiene fuertes incentivos para seguir poniendo a prueba las vulnerabilidades y las líneas rojas europeas”.

Pero Ferris y Beznosiuk advierten que existe el peligro de una escalada involuntaria.

“Los accidentes, los daños a civiles y los incidentes políticamente delicados podrían desencadenar una escalada grave que ninguna de las partes pretende”, indica Beznosiuk.

Por ese motivo, Ferris argumenta que mejorar la comunicación con Rusia es esencial, aunque sea “impopular”, lo que incluye la reactivación del Consejo OTAN-Rusia, que celebró su última reunión en enero de 2022.

“Se trata de evitar conflictos, no de apaciguar las tensiones”, opina. “Existe un amplio margen para los malentendidos y la muerte”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.