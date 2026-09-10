El OIEA llevará cuestión nuclear de Irán ante Consejo de Seguridad de la ONU

El Consejo de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) votó a favor de remitir a Irán al Consejo de Seguridad de la ONU por el “incumplimiento” de sus obligaciones nucleares, para redoblar la presión sobre la república islámica, informaron a la AFP dos fuentes diplomáticas.

Aprobada por 23 votos a favor, tres en contra y ocho abstenciones, la resolución presentada por los países occidentales, a la que tuvo acceso la AFP, expresa su “profunda preocupación” por el incumplimiento persistente de Irán de sus obligaciones.

Rusia, China y Níger se opusieron a su adopción. Irán condenó de inmediato la resolución.

“Esta resolución fue aprobada bajo la presión política de Estados Unidos y sus aliados y, a nuestro juicio, carece de fundamento y no dará ningún resultado”, declaró a la televisión pública el representante de Irán ante el OIEA, Reza Najafi.

El OIEA no ha tenido acceso a instalaciones nucleares clave de Irán desde que Israel, con el apoyo de Estados Unidos, lanzó en junio de 2025 ataques contra instalaciones nucleares.

Algunas instalaciones también fueron alcanzadas durante la última guerra, que estalló el 28 de febrero, y el OIEA ha reclamado en varias ocasiones poder acceder a ellas.

Se trata de la primera vez en 20 años que se remite a Irán al Consejo de Seguridad por incumplir sus obligaciones en materia de declaraciones sobre su programa nuclear, según una fuente próxima al OIEA.

Pero según Ali Vaez, del centro de estudios International Crisis Group (ICG), “es un ejercicio inútil, probablemente Rusia y China se encargarán de que la presión occidental se dé de bruces con un muro en el Consejo de Seguridad”.

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