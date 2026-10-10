Sentencian a hombre británico que asesinó a su esposa, la escondió en un congelador y fingió que estaba viva

Un hombre británico asesinó a su esposa con un martillo, escondió su cuerpo en un congelador y envió mensajes de texto fingiendo que seguía viva. Posteriormente descargó Tinder tan solo dos días después del crimen, según la fiscalía.

David Barraclough, de 46 años, fue condenado a cadena perpetua con un período mínimo de 22 años y un mes por el asesinato de su esposa, Carolann Barraclough, madre de tres hijos, ocurrido en febrero, según un comunicado de prensa del Servicio de la Fiscalía de la Corona (CPS).

La fiscalía indicó que Barraclough asesinó a su esposa entre el 19 y el 21 de febrero, ató su cuerpo y lo colocó dentro de un congelador en el cuarto de servicio de su casa familiar en Inglaterra.

Durante las semanas siguientes, Barraclough les dijo a la familia, amigos y vecinos de Carolann que ella estaba hospitalizada y que solo él podía visitarla.

Además, envió mensajes desde el teléfono de ella haciéndose pasar por Carolann y diciéndoles a sus seres queridos que pronto regresaría a casa, según la fiscalía. Mientras tanto, Barraclough impidió que los hijos de Carolann entraran en la habitación donde estaba el congelador y, posteriormente, restauró el teléfono de ella a la configuración de fábrica.

Según la fiscalía, tan solo dos días después de asesinar a su esposa, se descargó la aplicación de citas Tinder. Las imágenes de las cámaras de seguridad también lo mostraron frecuentando bares locales, y los registros financieros revelaron que había retirado importantes sumas de dinero de la cuenta bancaria conjunta de la pareja.

El 5 de marzo, aproximadamente dos semanas después de que Carolann fuera vista con vida por última vez, Barraclough se presentó en la comisaría de Normanton y le dijo a una recepcionista: “He matado a mi esposa”.

Posteriormente, la policía descubrió el cuerpo de Carolann dentro del congelador en la casa familiar.

Barraclough afirmó inicialmente que su esposa lo había atacado con un martillo y que la había matado en defensa propia. Sin embargo, la fiscalía indicó que las imágenes de vigilancia no mostraban lesiones visibles en su rostro ni en su cuerpo en el momento de su muerte.

También se describió a sí mismo como desconsolado, aturdido y confuso, afirmaciones que la fiscalía refutó basándose en sus acciones posteriores al asesinato.

“David Barraclough intentó presentarse como una víctima de violencia doméstica que no tuvo más remedio que matar a su esposa y que estaba desconsolado por lo sucedido. Las pruebas contaron una historia muy diferente”, declaró la fiscal principal Jill May.

“Tras asesinar brutalmente a Carolann, Barraclough ocultó su cuerpo en la casa que compartía con sus hijos y mintió repetidamente a sus amigos y familiares mientras tejía una elaborada red de mentiras”, añadió May.

Barraclough se declaró culpable de asesinato el primer día del juicio.

May elogió a la hija mayor de Carolann por aportar pruebas cruciales en el caso y expresó su esperanza de que la sentencia brindara a la familia “cierta sensación de justicia”.

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