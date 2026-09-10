Fuerte sanción al colombiano Yáser Asprilla por su celebración de gol en España

La celebración de Yáser Asprilla después de marcar con el Girona le costó una sanción de la Federación Española de Fútbol (RFEF). El colombiano recibió una multa y una tarjeta amarilla por levantarse la camiseta y mostrar otra con el mensaje “Dios tiene el control”.

El gesto ocurrió durante el triunfo del Girona por 0-2 sobre el Sporting de Gijón, cuando Asprilla anotó el primer gol de su equipo. Aunque la amonestación no se produjo durante el partido, el Comité de Disciplina determinó posteriormente que la celebración infringió el reglamento.

¿Por qué sancionaron a Yáser Asprilla?

El árbitro registró en el acta la celebración del futbolista colombiano, quien después de marcar se levantó la camiseta del Girona para exhibir una segunda prenda con el lema “Dios tiene el control“.

? El balón largo, el control y la vaselina.



? Qué definición y qué manera de resolver el mano a mano de Yáser Asprilla.#LALIGAHYPERMOTION | #LALIGAHighlights | @GironaFC pic.twitter.com/ecOmRbqkr7 — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) September 8, 2026

El Comité de Disciplina aplicó el artículo 96 del Código Disciplinario de la RFEF, que contempla como falta grave que un futbolista muestre debajo de su camiseta cualquier publicidad, lema, leyenda, siglas, anagrama o dibujo al celebrar un gol.

El reglamento establece que este comportamiento puede ser castigado con una multa de hasta 3,000 euros ($3,489 dólares) y una amonestación.

Según el artículo 96, punto 1, “el/la futbolista que, con ocasión de haber conseguido un gol o por alguna otra causa derivada de las vicisitudes del juego, alce su camiseta y exhiba cualquiera clase de publicidad, lema, leyenda, siglas, anagramas o dibujos, sean los que fueren sus contenidos o la finalidad de la acción, será sancionado, como autor/a de una falta grave, con multa en cuantía de hasta 3,000 euros ($3,489 dólares) y amonestación, y así lo hiciera constar el árbitro/a en el acta arbitral en el apartado de amonestaciones o de incidencias”.

De esta manera, el Girona perderá parte del beneficio de la celebración de Asprilla, quien deberá asumir la sanción económica y la amonestación correspondiente.

La sanción de Asprilla no fue la única de la jornada

El Comité de Disciplina también dio a conocer otros castigos correspondientes a la cuarta jornada de LaLiga.

Uno de los casos más relevantes fue el de Jorge De Frutos, jugador del Rayo Vallecano, quien recibió dos partidos de sanción por la expulsión que sufrió ante el Racing de Santander.

Disciplina desestimó las alegaciones presentadas por el Rayo para dejar sin efecto la tarjeta roja mostrada en el minuto 88. El acta arbitral señaló que el futbolista salió del banquillo para protestar una decisión del árbitro.

La resolución recoge que De Frutos lo hizo “de forma ostensible saliendo del banquillo gritando y gesticulando de forma reiterada”.

Fran Pérez también deberá cumplir un partido

El Comité tampoco aceptó la solicitud del Rayo Vallecano para retirar la expulsión de Fran Pérez, quien vio la tarjeta roja en el minuto 85 por propinar un codazo a Jorge Salinas.

El futbolista tendrá que cumplir un partido de suspensión, al considerar Disciplina que incurrió en una conducta violenta durante una acción de juego.

La resolución se suma a la de De Frutos y deja al conjunto madrileño con dos jugadores sancionados después de la cuarta jornada.

Otros jugadores que fueron suspendidos

La lista de sancionados en Primera División también incluye a futbolistas expulsados en sus respectivos encuentros.

Arouna Sangante, del Sevilla; Jon Martín, de la Real Sociedad; y Carlos Valero, del Elche, se perderán la próxima jornada después de recibir tarjetas rojas directas.

También fue sancionado Abner Zaid, del Getafe, quien deberá cumplir un partido de suspensión después de ser expulsado por doble amonestación.

En el apartado de los cuerpos técnicos, Iban Fagoaga, segundo entrenador del Rayo Vallecano, recibió un partido de sanción por protestar al árbitro.

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