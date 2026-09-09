“Estoy en el lugar correcto”: Sebastián Cáceres revela por qué eligió al Celta tras su salida del América

Sebastián Cáceres ya fue presentado como nuevo jugador del Celta de Vigo después de una negociación que se extendió hasta el cierre del mercado. El defensor uruguayo de 27 años dejó al Club América después de seis temporadas en el futbol mexicano y ahora afronta su primera experiencia en Europa.

El traspaso terminó concretándose por 4.5 millones de euros, alrededor de $5.24 millones de dólares, de acuerdo con la cifra señalada por la Cadena SER.

Aunque todavía no ha podido debutar con el conjunto gallego, Cáceres ya estuvo entre los suplentes en el partido contra Getafe y aseguró que está preparado físicamente para comenzar a competir con su nuevo equipo.

Cáceres está “en el lugar correcto”

Después de varias temporadas en México, el central uruguayo reconoció durante su presentación que jugar en Europa era uno de sus principales objetivos.

Las referencias que recibió de futbolistas que conocen el entorno del Celta también fueron determinantes para tomar la decisión.

“Matías Vecino, Néstor -Araujo- o el bético (Álvaro) Fidalgo, que es uno de mis mejores amigos, me hablaron muy bien del Celta y me dijeron que ni me lo pensara. Jugar en Europa era algo que yo estaba buscando, así que teniendo esta oportunidad y con tantas buenas recomendaciones hizo que no me lo pensara. Creo que estoy en el lugar correcto”, afirmó.

El defensor dejó atrás una etapa de seis temporadas en el futbol mexicano, donde se consolidó como uno de los centrales del América y consiguió varios títulos antes de concretar su llegada a LaLiga.

“Vengo a un equipo muy serio y en crecimiento".



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Una negociación que mantuvo en vilo a Sebastián Cáceres

El futbolista también habló sobre las dificultades que acompañaron su salida del Club América. Las negociaciones entre ambas instituciones se extendieron durante varias semanas y no se resolvieron hasta el último día del mercado.

Cáceres reconoció que la situación le generó ansiedad, especialmente porque continuaba compitiendo mientras esperaba conocer su futuro.

“La última semana fue la que pasé más ansiedad porque tenía partido y jugaba durmiendo poco. No sé por qué, pero hablando con Marco (Garcés), con Claudio (Giráldez) sentía que iba a salir a pesar de cómo estaba todo porque todos queríamos que saliera. Por una parte estaba tranquilo porque todos estábamos haciendo fuerza para que las cosas se dieran y al final se dio“, destacó.

El Celta terminó cerrando la incorporación del uruguayo como uno de sus refuerzos para la nueva temporada. El club confirmó que Cáceres firmó un contrato que lo vincula con la institución hasta 2030.

Jugó con América después de dormir solo cuatro horas

La incertidumbre también acompañó a Cáceres durante sus últimos días como futbolista del América. El defensor reveló que disputó su último partido con el conjunto azulcrema después de haber descansado apenas cuatro horas.

“Cuando uno entra en la cancha tiene que cambiar ese chip y competir con todo sin escatimar ningún esfuerzo ni ninguna jugada. Todo pasa por el profesionalismo que tenga cada uno y por el respeto que le tenga al club al que pertenece”, respondió al ser cuestionado sobre cómo consiguió competir mientras esperaba concretar su salida.

La situación, sin embargo, no impidió que el uruguayo cumpliera con sus responsabilidades hasta el último momento como jugador del América.

La idea de Claudio Giráldez convenció a Cáceres

Uno de los principales argumentos que llevaron al defensor a aceptar la propuesta del Celta de Vigo fue el estilo de juego de Claudio Giráldez.

Cáceres explicó que la propuesta basada en la posesión y en la salida con balón puede ayudarlo a seguir desarrollándose como futbolista.

“La idea” de juego de Claudio Giráldez fue otro de los motivos que le animaron a recalar en el conjunto gallego porque “el hecho de tener la tenencia de balón” es algo que él puede “mejorar mucho”, explicó.

El entrenador también le dejó claro que deberá adaptarse a las rotaciones que puedan producirse durante la temporada.

“Es algo a lo que también me tengo que adaptar. Él me lo comentó y creo que dependerá un poco del rival, porque cada rival propone algo distinto. Cada partido requiere características distintas, distintos jugadores pueden aportar cosas distintas y lo veo bien“.

¿Cuándo debutará Sebastián Cáceres con el Celta?

El propio Cáceres aseguró que llega al Celta en buenas condiciones físicas gracias al ritmo de competición que tenía con América, por lo que considera que está listo para comenzar a participar.

A partir de ahora, su principal tarea será asimilar los conceptos de Giráldez y adaptarse a las exigencias de su nuevo equipo.

“Voy a poner todo a mi disposición para lograrlo lo más rápido posible y poder sumar cuando toque. Si confiaron en mí es porque creen que tengo el potencial y puedo hacerlo bien. Que todos me dieran la confianza ha sido muy importante para mí”, manifestó.

El uruguayo también explicó qué características considera que puede aportar a la defensa del conjunto de Vigo.

“También la agresividad a la hora de la presión, es algo en lo que se puede crecer y yo puedo aportar ahí”, sentenció.

Con su llegada al futbol español, Sebastián Cáceres inicia una nueva etapa después de seis años en México. Su capacidad para defender en campo abierto, su intensidad en la presión y su experiencia internacional serán algunos de los argumentos con los que buscará ganarse un lugar en el esquema de Claudio Giráldez.

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