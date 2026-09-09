El FC Barcelona arranca con el pie derecho su camino en la Champions

El FC Barcelona inició su camino en la Champions con una goleada 5-1 sobre el Feyenoord. El conjunto de Hansi Flick no desaprovechó la localía en el Spotify Camp Nou y se quedó con los tres puntos en el comienzo de la Liga de Campeones.

Con goles de Karin Adeyemi, Lamine Yamal, Gabriel Jesus y un doblete de Raphinha, el FC Barcelona dio una pequeña muestra de su poder ofensivo. Los atacantes del conjunto blaugrana iniciaron el torneo con goles en sus botines.

El gol de descuento de los visitantes lo convirtió Sem Steijn cuando el partido estaba 4-0. El daño ya estaba hecho y esto no fue suficiente para, al menos, reducir el diferencial de goles que los neerlandeses encajaron en su primera jornada.

Dominio blaugrana en el Camp Nou

El conjunto de Hansi Flick bailó a su rival en el Spotify Camp Nou. El FC Barcelona, como es de costumbre en su filosofía, se adueño por completo de la posesión de la pelota con un porcentaje de 72%. Esta tenencia de balón fue traducida en múltiples ocasiones de gol.

Durante el compromiso, el conjunto español realizó hasta 24 disparos, de los cuales 9 tuvieron dirección a la portería defendida por Tjark Ernst. Con más de 700 pases completados, los blaugranas empujaron el juego constantemente sobre el campo rival.

Además del buen despliegue ofensivo, el FC Barcelona estuvo muy seguro en el fondo. Los catalanes solo permitieron cuatro remates de los cuales solo dos tuvieron dirección de portería. Uno de los fue el gol de Steijn.

Colmo es de costumbre, los dirigidos por Hansi Flick jugaron con una defensa muy adelantada. La coordinación del sector defensivo hizo que los ataques del Feeynoord fueran ilegales. Ocho de ellos fueron cortados por posición adelantada.

Próximo partido del FC Barcelona

El siguiente duelo del FC Barcelona por la UEFA Champions League será el 13 de octubre. Los catalanes tendrán que esperar más de un mes para reanudar sus actividades en esta competición. Los españoles visitarán al Galatasaray en el RAMS Park de Turquía.

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