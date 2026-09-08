“Decidí quedarme”: la reflexión de Lautaro Martínez sobre el interés del FC Barcelona

Lautaro Martínez seguirá defendiendo la camiseta del Inter. El delantero argentino confirmó que el FC Barcelona mostró interés en contratarlo durante el último mercado, pero decidió continuar en el conjunto italiano, donde tiene contrato y asegura sentirse feliz y valorado por los aficionados.

La decisión fue explicada por el propio capitán del Inter después del debut de su equipo en la Champions League 2026-27. El conjunto italiano perdió 2-1 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, aunque Lautaro destacó el rendimiento de sus compañeros y consideró que el resultado no reflejó lo sucedido durante el encuentro.

“Hubo un interés del Barcelona, pero al final decidí quedarme en el Inter porque tengo contrato, porque estoy feliz y porque la gente me ama”, reconoció Lautaro Martínez, uno de los candidatos al Balón de Oro, al ser consultado por el interés del conjunto catalán.

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El atacante también explicó que el interés de otros clubes no modificó sus prioridades. Durante el Mundial estuvo concentrado en la competición y, después de regresar a Italia, puso el foco en su preparación para comenzar la nueva temporada con el Inter.

“Cuando haces las cosas bien y hay clubes importantes que te buscan, salen las noticias, salen los intereses, pero uno siempre tiene que estar mentalizado”, señaló.

La continuidad en Milán responde también a un objetivo deportivo. Lautaro quiere seguir construyendo su historia con el club italiano y competir por títulos con una plantilla que, según sus palabras, está creciendo partido a partido.

“Quiero seguir haciendo cosas importantes con este club”, afirmó el delantero.

Lautaro destaca el nivel del Inter pese a la derrota

La caída ante el Real Madrid dejó al Inter sin puntos en su estreno europeo, pero Lautaro terminó satisfecho con la actuación del equipo. El argentino consideró que el conjunto italiano generó suficientes argumentos para obtener un resultado diferente y señaló los errores defensivos como el factor que terminó inclinando el partido.

“La explicación es que en los primeros minutos cometimos dos errores y nos hicieron dos goles. Fuimos adelante con nuestra idea y no merecíamos perder este partido. Nos enfrentamos a un grandísimo rival, pero hicimos mucho más que el Real Madrid”, valoró en Movistar+.

El Inter logró descontar durante el encuentro y Lautaro participó en la acción ofensiva que terminó con el tanto italiano. Pese a no conseguir el empate, el capitán resaltó las sensaciones que dejó el equipo frente a uno de los rivales de mayor exigencia de la competición.

“El riesgo siempre está. Cometimos dos errores y nos penalizó. Nos vamos con las manos vacías pero con felicidad y muchas cosas positivas para lo que viene en el futuro”, completó.

El delantero también se refirió a las aspiraciones del Inter en la Champions League. El equipo italiano ha alcanzado dos finales durante los últimos cuatro años, aunque no consiguió conquistar el título en ninguna de ellas.

“Estamos creciendo partido a partido. Hemos llegado a dos finales en los últimos cuatro años y se nos escapó, pero hay que seguir compitiendo y creciendo para llevar al Inter lo más alto posible”, comentó.

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