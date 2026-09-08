La Sub 20 de México regaló la ventaja ante Polonia y ahora agoniza en el Mundial

A la Selección de México Femenil Sub-20 le salió todo al revés con la famosa frase de que “todo lo que hagas tendrá trascendencia en el mañana”. El equipo dirigido por el brasileño Doriva Bueno, conocido popularmente como “Dorival”, se encuentra a un paso del fracaso.

La razón, muy simple, después de perder este martes 2-1 ante el anfitrión Polonia en la segunda jornada de la fase de grupos. Con este resultado, el combinado azteca compromete seriamente su clasificación y ahora dependerá exclusivamente de una victoria en el dramático duelo definitivo contra Argentina.

Las jovencitas mexicanas pagaron muy caro no saber mantener la ventaja inicial. Apenas al minuto 5, la fortuna parecía sonreírle al Tri cuando un desafortunado autogol de la zaga de Polonia puso el 0-1 en el marcador. Sin embargo, la alegría duró un suspiro; las locales reaccionaron de inmediato y emparejaron las acciones al minuto 9 por conducto de un remate letal en el área.

A partir de ahí, Polonia se adueñó de las bandas, obligando a las mexicanas a rifarse el físico en busca de recuperar el control, pero la escuadra nacional comandada por “Dorival” nunca encontró la frialdad ni la claridad colectiva para conseguir su cometido.

?? ¡HAY PENAL PARA POLONIA!



Ashlee Mora tiró a Arasniewicz en el área y tras revisión en el VAR, se señaló la falta: ?? ¡México contra las cuerdas! ?



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El golpe definitivo y un panorama hostil

En la parte complementaria, el drama se agudizó. Cuando México intentaba asentarse en la cancha, una desatención defensiva provocó un penalti a favor de Polonia al minuto 76. La ejecución desde los once pasos fue impecable, firmando el 2-1 definitivo que desató la euforia en las tribunas locales y dejó congeladas a las jugadoras tricolores.

La derrota cala hondo, sobre todo por las repercusiones inmediatas en la tabla del Grupo A. Horas antes, Argentina trituró 8-0 a Benín, un resultado que deja a la Albiceleste con tres puntos y una diferencia de goles sumamente favorable (+5). México, que arrastraba un amargo empate 2-2 contra Benín en su debut, se estanca con apenas 1 unidad.

¿Qué necesita México para calificar?

El panorama es de matar o morir. En la última jornada de la fase de grupos, que se disputará este viernes 11 de septiembre, México se medirá cara a cara frente a Argentina.

??? ¡AUTOGOL DE POLONIAAA! ¡MÉXICO TOMA LA DELANTERA!



Martyna Bartczak pateó el balón a propia puerta al sentir la presión de Noemí Villalobos: ¡1-0 gana el Tri!



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A las dirigidas por Doriva Bueno solo les sirve ganar. Cualquier otro resultado (empate o derrota) consumará el fracaso definitivo y firmará el boleto de regreso a casa de manera prematura. La moneda está en el aire y la Selección Sub-20 tendrá que demostrar la jerarquía que le faltó este martes si quiere mantener vivo el sueño mundialista.

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