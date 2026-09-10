Un estafador fue sentenciado a 30 años por reclamaciones fraudulentas a Medi-Cal por 270 millones de dólares

Un estafador californiano que presuntamente convirtió un programa de salud financiado por los contribuyentes en su propia máquina de hacer dinero, pasará tres décadas en prisión tras inyectar casi 270 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas a Medi-Cal, informó el Distrito Central de California.

Paul Richard Randall, de 67 años y residente de Orange, fue sentenciado a 30 años de prisión federal —la pena máxima permitida por la ley— y se le ordenó pagar más de 178 millones de dólares en restitución tras declararse culpable de un cargo de fraude electrónico en abril de 2026.

“Este acusado se aprovechó de las deficiencias del sistema de California, lo que le permitió presentar 270 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas a Medi-Cal en menos de un año”, declaró el Primer Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos, Bill Essayli.

El plan, que duró 11 meses, se habría llevado a cabo a través de la farmacia Monte Vista, donde se presentaban reclamaciones por decenas de millones de dólares cada mes por medicamentos genéricos no contratados y de alto reembolso.

Una receta de meloxicam genérico de 5 mg se facturó por aproximadamente $13,424, a pesar de que el medicamento suele costar entre $5 y $25 por un suministro para 30 días en dosis mayores.

An Orange County man was sentenced today to 360 months in federal prison for masterminding a massive health care fraud scheme in which nearly $270 million in fraudulent claims were submitted to Medi-Cal over an 11-month span for expensive prescription drugs containing generic? pic.twitter.com/NuCSciCJM8 — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) September 9, 2026

Cremas para el dolor y tabletas de Folite, una vitamina de venta libre, también formaban parte del presunto fraude.

Los documentos judiciales indican que los medicamentos eran médicamente innecesarios, con frecuencia nunca se dispensaban a los pacientes y se obtenían mediante sobornos ilegales.

La operación supuestamente dependía de una red de pagos ilícitos.

Los promotores de pacientes recibían sobornos a cambio de información de beneficiarios de Medi-Cal, mientras que la enfermera especializada Patricia Anderson, de 59 años y residente de West Hills, recibía pagos por firmar recetas prellenadas.

Los fiscales afirmaron que Anderson nunca conoció a los pacientes, revisó sus historiales médicos ni determinó si los medicamentos eran médicamente necesarios antes de firmar las recetas.

Según el caso, el farmacéutico y propietario de una farmacia, Kyrollos Mekail, de 38 años y residente de Moreno Valley, también estuvo involucrado.

Entre mayo de 2022 y abril de 2023, la operación presentó reclamaciones falsas y fraudulentas a Medi-Cal por un total de $269,120,829 dólares, de las cuales se pagaron aproximadamente $178,746,556.

La condena se encuentra entre las sentencias por fraude al sistema de salud más severas en la historia del Distrito Central de California.

Essayli afirma que California debe dejar de permitir que los delincuentes roben el dinero y luego sorprenderse cuando se lo llevan.

“Si bien nos complace la sentencia de hoy, California debe mejorar sus medidas para evitar que los delincuentes saqueen las arcas públicas, en lugar de intentar recuperar el dinero después de que haya sido robado”, indicó.

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