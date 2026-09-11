Horóscopo de hoy para Libra del 11 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 11 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Esta lunación te dará la oportunidad de cerrar un ciclo. Podrías sentir la necesidad de apartarte de lo que te perturba y reconocer si determinadas personas o situaciones afectan tu bienestar. Aprovecha para depurar lo que ya no necesitas y recuperar bienestar. Tu descanso merece atención.

Horóscopo de amor para Libra

La claridad aumentada te permite sortear cualquier comunicación difícil o desacuerdos con tus socios. Te expresas bien y encuentras fácil exponer tu punto de vista. Piensa las opiniones y vistas que son radicalmente diferentes a las tuyas. No olvides que tu pareja tiene el derecho a ser tanto oída como considerada.

Horóscopo de dinero para Libra

Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tu vida personal está llena de emoción y sensualidad. No te sorprendas si tu pareja te detiene cuando vas hacia la puerta y te haga el amor en ese sitio. Tú también deberías pensar en una respuesta ingeniosa. Usa algo sexy, usa un poco de esa colonia embriagadora o tomen un baño de burbujas juntos. ¡Deja que las cosas se desarrollen a partir de allí!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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