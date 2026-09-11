Horóscopo de hoy para Libra del 11 septiembre de 2026

Esta lunación te dará la oportunidad de cerrar un ciclo. Podrías sentir la necesidad de apartarte de lo que te perturba y reconocer si determinadas personas o situaciones afectan tu bienestar. Aprovecha para depurar lo que ya no necesitas y recuperar bienestar. Tu descanso merece atención.

Horóscopo de amor para Libra La claridad aumentada te permite sortear cualquier comunicación difícil o desacuerdos con tus socios. Te expresas bien y encuentras fácil exponer tu punto de vista. Piensa las opiniones y vistas que son radicalmente diferentes a las tuyas. No olvides que tu pareja tiene el derecho a ser tanto oída como considerada.

Horóscopo de dinero para Libra Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.